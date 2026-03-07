Gamero ya tendría un reemplazo de élite en Cali tras su renuncia

La fecha 10 de la Liga Betplay no solamente trajo consigo movimientos interesantes en la tabla de posiciones, con resultados sorpresivos y el liderato absoluto Once Caldas, el cual ha venido de menos a más a lo largo de la competencia y el protagonista de que le costara el cargo a otro director técnico de la competencia.

Deportivo Cali fue justamente el protagonista de esta nueva fecha en la que se confirmó la salida de Alberto Gamero del cargo como director técnico. El cuadro 'azucarero' cayó por un marcador de 0-2, el técnico samario anunció su despedida en la rueda de prensa y ahora las directivas del cuadro 'azucarero' deberán comenzar a buscar opciones para reemplazarlo y una de ellas podría llegar a ser un viejo conocido como lo es Rafael Dudamel.

Rafael Dudamel podría ser el reemplazo de Cali

Cali no levanta cabeza ni de local ni de visitante en la Liga Betplay y el proceso que ha venido llevando a cabo Alberto Gamero se puso en duda, en especial por los recientes resultados en donde empató contra Bucaramanga, dejó escapar la victoria frente a Fortaleza en condición de local y la "gota que derramó el vaso" fue la caída ante Once Caldas.

El cuadro 'azucarero' preocupa con respecto a la clasificación dentro de los ocho mejores equipos de la competencia y también en cuanto a temas del descenso, por lo que los hinchas le están recriminando a Gamero por los resultados y ahora quienes quedaron "contra las cuerdas" fueron los directivos de la institución.

El rendimiento de Cali a lo largo de las diez fechas que ha disputado en la Liga Betplay ha sido bastante irregular, con un vaivén de resultados negativos y positivos que lo están dejando justo en la décima casilla de la competencia con 12 unidades.

Ahora, una de las alternativas más claras para reemplazar a un estratega de amplia experiencia como lo es Gamero podría llegar a ser un director técnico con pasado en el cuadro caleño, tal como Rafael Dudamel, justamente el último estratega que logró sacar campeón de la liga a este equipo.

El venezolano se despidió de Cali a finales del semestre de apertura de 2022, dirigió en Necaxa, asumió el cargo y salió campeón con Atlético Bucaramanga en 2024 y a principios de la edición 2025 se unió al banquillo de Pereira, pero el vínculo no duró mucho tras la crisis económica del club y en este momento se encuentra sin dirigir, lo que le daría la oportunidad plena a la mesa directiva de Cali para contratarlo.

¿Cómo le fue a Rafael Dudamel con Deportivo Cali?

El venezolano de 53 años arribó al cuadro 'azucarero' en septiembre de 2021 y en un par de meses logró sacar campeón al equipo de la Liga Betplay. Completó un total de 55 partidos en los que dejó un saldo de 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas.