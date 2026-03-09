¿Tensa calma en Nacional? Alfredo Morelos rompe silenció tras eliminación

Días después del duro golpe que significó su eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Millonarios, Atlético Nacional reaccionó en la liga con una valiosa remontada 2-1 frente a Águilas Doradas, este resultado les permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

Alfredo Morelos, determinante para la remontada de Nacional contra Águilas Doradas

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto verdolaga. Sobre el arranque del primer tiempo, cambio obligado por Chicho Arango. En cuanto a ocasiones, Jorge Rivaldo aprovechó un pase filtrado y definió por encima de David Ospina para adelantar a los locales.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Diego Arias reaccionó. A los 54 minutos, un centro de Andrés Sarmiento encontró a Dairon Asprilla, quien definió para igualar el marcador.

La remontada se concretó al minuto 75, cuando Alfredo Morelos lideró una jugada ofensiva y asistió a Juan Manuel Rengifo, que empujó el balón al fondo para sellar el 2-1 definitivo. Con el triunfo, Nacional llegó a 18 puntos y se ubica en la tercera posición.

Morelos, tras la eliminación a manos de Millonarios: "sabíamos la entrega que debíamos tener el día de hoy"

Tras el encuentro contra Águilas el equipo mostró carácter, luego de una dura semana, en zona mixta el delantero aseguró: “por el equipo, por la institución, primero que todo y nada, remontar este partido en un terreno muy difícil, con un equipo muy difícil, eso lo hace más grande como jugadores, como institución y nada, a pesar de toda la situación que estamos viviendo”.

Alfredo Morelos sabe que el premio de consolación es la Liga, para el plantel que había armado el equipo y para los objetivos que se trazaron durante el año, el delantero reconoció que la Liga, prácticamente, es una obligación: “fuimos fuertes, fuimos contundentes y nada, yo quiero felicitar a todo mi grupo, especialmente a todos porque pues sabíamos la entrega que debíamos tener el día de hoy, una cancha muy difícil”.

Sobre el rival destacó el fútbol ofensivo que tienen: “un equipo difícil y bueno, fuimos nos fuimos un resultado el contrario en el primer tiempo y bueno, en el segundo fuimos contundente, tuvimos la virtud de remontarlo y bueno, gracias a Dios tuvimos una victoria”.