Teo lanzó confesión tras obtener otra liga con Junior: "un día lo dije"

Teófilo Gutiérrez volvió a escribir una página dorada en la historia del Junior de Barranquilla tras conquistar un nuevo título de Liga BetPlay. El conjunto ‘tiburón’ se coronó campeón luego de superar con autoridad al Deportes Tolima, cerrando la final con un contundente global de 4-0.

La serie se liquidó en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, donde Junior ganó 1-0 con anotación de José Enamorado, resultado que confirmó la superioridad del equipo rojiblanco a lo largo de la definición del título.

Teófilo, ídolo y multicampeón con Junior

Para Teo, este campeonato tiene un sabor especial, pues a sus 40 años el delantero celebró su tercera liga con Junior, sumándose a las obtenidas en los torneos 2018-II y 2019-I. Su palmarés con el club barranquillero también incluye una Copa Colombia y dos Superligas, consolidándolo como uno de los futbolistas más influyentes en la historia reciente de la institución.

Más allá de los goles, la huella de Gutiérrez en esta final se sintió desde la experiencia. En medio de un año en el que su continuidad estuvo en duda, el atacante respondió en los partidos de máxima exigencia, aportando liderazgo, inteligencia táctica y manejo de los tiempos en momentos clave de la serie, cualidades que fueron determinantes para sostener la ventaja conseguida desde el juego de ida.

La altísima presión que sintió previo a la final y su promesa cumplida con Junior

El 'perfume' habló después de coronarse campeón y dejó claro que previo a este campeonato trabajó con psicólogos para afrontar este torneo con Junior y que antes de firmar con el equipo de sus amores había asegurado que regresaba para levantar otro título de liga, así también se lo aseguró al técnico Alfredo Arias.

“Muy feliz porque es una presión tremenda, la voluntad de Dios es perfecta, desde el primer día que llegué me aportaron todo, Barranquilla está feliz, este equipo se entregó con garra y corazón, un día dije que volvía para ser campeón, lo dije como molestando pero se me dio", empezó diciendo el delantero.

"Trabajo la parte psicológica y física con los profes para poder rendir de la mejor manera, la verdad que el profe Alfredo Arias se merece este título, desde que llegó al club se lo dije”, añadió Teo.