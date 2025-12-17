Así quedó el palmarés del FPC tras título de Junior: histórico centenar

Se cerró una nueva edición de la Liga BetPlay con un vibrante duelo de dos clubes que, por lo demostrado en el año, tenían en sus manos clasificaciones para las copas internacionales más importantes de Sudamérica. El Deportes Tolima que fue segundo en la fase regular y que lidera la tabla anual, mientras que un Junior que dio el golpe en la primera final.

Un certero 3-0 dejaba todo encaminado para la segunda final a favor del Junior. Tolima necesitaba marcar tres goles para llevar el juego a los penales y cuatro para evitar los lanzamientos y quedarse con la estrella, su cuarta en su escudo.

Aunque el Tolima propuso en los primeros 45 minutos con oportunidades de gol y con un Mauro Silveira que salvó todo tipo de balones, fue el Junior quien destrabó el juego con un pase filtrado de Yimmi Chará para José Enamorado que englobó el balón por encima de Cristopher Fiermarín para aumentar la ventaja.

Junior se quedó con un jugador menos por la expulsión de Guillermo Paiva sobre los 40 minutos, pero nadie del Tolima pudo dar el golpe en un segundo tiempo en el que dominaron, tuvieron disparos en el palo y no lograron marcar ni un solo gol en la serie.

EL PALMARÉS DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO

Todo empezó desde el 1948 cuando Independiente Santa Fe fue el primer campeón. 77 años después, el cuadro cardenal consiguió una nueva estrella que lo hizo sumar diez, mientras que el Junior alcanzó la undécima superando al elenco bogotano en menos de seis meses.

Con esta victoria del Junior, Atlético Nacional sigue liderando con 18 estrellas y los atlanticenses se meten un escalón más arriba en el ranking de equipos más ganadores del Fútbol Profesional Colombiano con 11 títulos ligueros sobrepasando al Deportivo Cali que se queda con diez.

La Liga BetPlay hace historia y el elenco barranquillero se quedó con la estrella más icónica del Fútbol Colombiano. Con esa undécima en sus vitrinas, sumaron la estrella 100 desde que se viene disputando la Liga en Colombia. Ese centenar se consiguió con los siguientes clubes:

Atlético Nacional | 18 títulos | 1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I, 2022-I y 2024-II.

Millonarios | 16 títulos | 1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II y 2023-I.

América de Cali | 15 títulos | 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996-97, 2000, 2001, 2002-I, 2008-II, 2019-II y 2020.

Junior de Barranquilla | 11 títulos | 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II y 2025-II.

Deportivo Cali | 10 títulos | 1965, 1967, 1969, 1970, 1974, 1995-96, 1998, 2005-II, 2015-I y 2021-II.

Santa Fe | 10 títulos | 1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II, 2016-II y 2025-I.

Deportivo Independiente Medellín | 6 títulos | 1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II y 2016-I.

Once Caldas | 4 títulos | 1950, 2003-I, 2009-I y 2010-II.

Deportes Tolima | 3 títulos | 2003-II, 2018-I y 2021-I.

Deportivo Pasto | 1 título | 2006-I.

Deportes Quindío | 1 título | 1956.

Cúcuta Deportivo | 1 título | 2006-II.

Atlético Bucaramanga | 1 título | 2024-I.

Unión Magdalena | 1 título | 1968

Boyacá Chicó | 1 título | 2008-I.

Deportivo Pereira | 1 título | 2022-II.