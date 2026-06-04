Teo y Bacca encabezaron la arenga del Junior: "las finales no se juegan, se ganan"

Junior hizo la mitad de la tarea en el partido de ida de la final de la Liga Betplay, al derrotar 3-0 a Atlético Nacional. El duelo de vuelta, el próximo lunes, definirá al campeón del primer semestre. En las últimas horas se dio a conocer un video de la arenga del equipo costeño previa al duelo en el Romelio Martínez de Barranquilla.

Con goles de Brayan Castrillón y doblete de Luis Fernando Muriel el cuadro 'tiburón' espera mantener la diferencia en el duro duelo de vuelta en el estadio Atanasio Girardot, a las 5:00 p. m. en la ciudad de Medellín.

El partido fue memorable para los barranquilleros, los anfitriones golpearon rápido, al minuto siete, en una gran jugada individual del extremo Cristian Barrios, que sacó un remate desde el borde del área que atajó el portero Harlen Castillo y que en el rebote mandó al fondo Castrillón.

El 2-0 llegó al 36 en un muy buena jugada por la derecha del lateral Jhonier Guerrero, que mandó un centro rastrero para que Muriel, de primera, celebrara ante un público extasiado por el gran rendimiento de su equipo.

En el segundo tiempo, el partido se equilibró, pero los visitantes consiguieron un penalti cuando el central César Haydar derribó con un golpe sutil y dudoso a Muriel, que luego se encargó de cobrar y mandó el balón al fondo de la portería de Castillo.

El video difundido por la cuenta de X Habla Deportes, dos referentes, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca son los voceros de la oración en el vestuario. El Perfume es el primero en comenzar, luego continuó el ex AC Milán.

Teo y Bacca, los voceros del Junior en el vestuario

Teo decía: "Como va a pedir la pelota, como le va a hablar al compañero. ¡El que espabila pierde!".

Carlos Bacca continuó: "Independientemente del rival, no importa quién sea, nosotros tenemos que dar lo mejor. Cada uno por el compañero. Disfrútelo. Uno no sabe cuándo vuelve a jugar una final y las finales no se juegan, se ganan".

Por último Gutiérrez finalizó la arenga: "En todo momento en todos los detalles, pendientes de los compañeros, Aquí y allá. Si la perdemos vamos todos, con inteligencia y con sabiduría, pero son noventa minutos: Uno, dos, tres: Junior, Junior, Junior".