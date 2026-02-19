Teófilo Gutiérrez, con la mira puesta en este récord: por el centenario

Junior de Barranquilla consiguió un triunfo importante, en la Liga BetPlay. El elenco de Alfredo Arias se metió en el grupo de los 8 clasificados. Pese a conseguir ciertos resultados, el estilo de juego no convencía a algunos hinchas. Ahora, lo mostrado en el Romelio Martínez dejó buenas sensaciones.

El cuadro barranquillero sacó los tres puntos, en la última acción de juego, luego del penalti de Mosquera sobre Paiva. Teófilo Gutiérrez marcó el gol definitivo, sobre el remate del encuentro desde el punto penalti. Hubo mucha polémica no solo en esta acción, sino en las otras pitadas por el central Edwin Trujillo.

La victoria dejó a Junior de Barranquilla en la cuarta casilla de posiciones, con 12 unidades, a 2 puntos de Internacional de Bogotá, que es líder de la Liga BetPlay. Teófilo Gutiérrez ingresó al minuto 80, reemplazando a Luis Fernando Muriel y tomó el balón para cobrar. De hecho, fue elección del cuerpo técnico que cobrara la pelota.

Esa anotación no solo representó tres puntos para Junior, pues estableció un registro para Teófilo Gutiérrez: llegó a los 99 goles con la camiseta del tiburón.

Teófilo Gutiérrez, héroe del Junior de Barranquilla: va por esta marca

Teófilo Gutiérrez tiene una tarea, para las próximas fechas de la Liga BetPlay. El delantero del Junior marco en el triunfo vs. América y ahora, está a una anotación de conseguir los 100 goles con la camiseta del cuadro barranquillero.

Esta es la tercera anotación de Teófilo Gutiérrez con Junior, en este 2026, contando Liga BetPlay y Superliga.

Los números de Teófilo Gutiérrez con Junior de Barranquilla

Teófilo Gutiérrez llegó al Junior de Barranquilla en el 2007. En sus 4 etapas, ha disputado un total de 312 partidos, con 99 goles y 48 asistencias.