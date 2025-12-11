Independiente Santa Fe ha cumplido una buena campaña en este 2025, el equipo rojo de la capital del país salió campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre del año y logró avanzar a los cuadrangulares en el segundo campeonato de la temporada.

El equipo que ahora dirige el uruguayo Pablo Repetto pasa la página de este 2025 y se fija en lo que será la siguiente temporada, donde recordemos el conjunto ‘cardenal’ tendrá el desafío de participar en la Copa Libertadores.

Santa Fe sigue despidiendo jugadores

A la salida confirmada de Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez y el inminente adiós de Harold Santiago Mosquera, se le suma ahora la baja de Edward López, extremo izquierdo de 30 años que no según cuenta el periodista Mariano Olsen, no seguirá en Independiente Santa Fe para el 2026.

El delantero antioqueño que llegó al ‘León’ en julio de 2024, no será tenido en cuenta por el técnico Pablo Repetto y desde ya analiza posibles equipos (en Colombia y el exterior) donde pueda continuar su carrera deportiva, jugador que pese a no ser protagonista en Santa Fe es bien recordado por los hinchas por su asistencia en la final de la pasada Liga BetPlay para el histórico gol de Hugo Rodallega, el cual sirvió para lograr la anhelada décima estrella.





Los números de Edward López en Santa Fe

El atacante que en su carrera futbolística ha vestido la camiseta de clubes como Medellín, Once Caldas, Pasto y América, además de tener experiencia en el balompié del extranjero en equipos como Estudiantes, Argentinos Juniors y Olimpia en Paraguay, disputó 42 partidos en este año con Santa Fe sumando todas las competencias, registrando apenas un gol y una asistencia.

López se va de Santa Fe sin buenas estadísticas, pero con el cariño del hincha ‘cardenal’, que en redes sociales tuvo mensajes de despedida y agradecimiento por aquella recordada asistencia: “Gracias por la heroica que metiste en Medellín, por siempre ir al frente a pesar de las críticas y respetar este escudo en cada partido. Buen viento y buena mar, calvo hermoso”, “fue un héroe de la décima con ese pase a Hugo”, “Gracias por la 10ma calvo hermoso”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.