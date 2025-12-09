Santa Fe le daría gusto a Repetto y ofertaría por un mediocampista exNacional

La posibilidad de que Pablo Repetto solicite a la dirigencia de Independiente Santa Fe la contratación de un nuevo mediocampista toma fuerza para la temporada 2026. El nombre que suena con insistencia es el del uruguayo Pablo Ceppelini, quien no seguirá en Alianza Lima.

Lea también El Ineos complace a Egan y ficha a un excompañero de Santiago Buitrago

El volante de 34 años ya fue dirigido por Repetto en Atlético Nacional, etapa en la que el técnico quedó satisfecho con su disposición táctica y capacidad para generar juego, por lo que su llegada al club bogotano no sería descabellada.

Vale recordar que Ceppelini estuvo cerca de Santa Fe hace un año, cuando su nombre apareció entre las alternativas para reforzar el mediocampo cardenal, aunque en ese momento el jugador optó por continuar su carrera en el fútbol peruano.

Hoy, con su salida de Alianza Lima confirmada y su condición de agente libre, el uruguayo vuelve a ser opción para un equipo que buscaría más variantes en la mitad del campo.

La trayectoria de Pablo Ceppelini

Ceppelini suma una carrera amplia, con siete títulos en su trayectoria y pasos por clubes como Cagliari, Danubio, Atlético Nacional, Cruz Azul, Peñarol, Cuiabá y el propio Alianza Lima, lo que lo convierte en un jugador experimentado para el entorno del fútbol colombiano.

Jugadores extranjeros en Santa Fe

Además, Santa Fe tiene actualmente tres extranjeros inscritos —Emanuel Olivera, Joaquín Sosa y Marcelo Meli—, por lo que no tendría que liberar ningún cupo, un factor que facilita aún más la eventual negociación.

Lea también Pedro Franco fue anunciado por su equipo para 2026

Por su estilo de juego y conocimiento previo con Repetto, el uruguayo encajaría en la idea futbolística que el entrenador busca consolidar para 2026.

En los próximos días podría haber novedades, especialmente si el técnico eleva oficialmente la solicitud a la dirigencia cardenal.