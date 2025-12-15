Tolima se aferra a todo; el dato que ilusiona con la remontada ante Junior

En el Deportes Tolima no consideran que el título de la Liga BetPlay ya está perdido, jugadores y cuerpo técnico del equipo ‘vinotinto y oro’ saben que todavía falta un partido en el Estadio Manuel Murillo Toro donde dejarán todo en la cancha para revertir la serie que van perdiendo por 3-0.

El conjunto dirigido por el técnico Lucas González mostró falencias en defensa que fueron bien aprovechadas por el Junior, sin embargo, saben que el partido en casa y con el apoyo de su público puede plantearse diferente y tener un desenlace distinto al que hubo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Tolima ha logrado buenos triunfos en esta liga

El equipo ‘pijao’ tiene al frente un desafío muy grande, remontar un 3-0 en contra en una final de Liga BetPlay, un partido donde seguramente el conjunto local será agresivo desde el inicio, buscando descontar rápidamente y poner nervioso a Junior, goles que los hinchas sueñan con celebrar, así como lo hicieron en tres partidos anteriores durante este torneo.

Y es que Tolima ha logrado marcar tres o más goles en esta liga durante tres partidos jugando en condición de local, el primero fue un 3-1 ante Millonarios por la fecha 7, luego se impuso 4-0 en casa frente al Boyacá Chicó por la fecha 11 y por último logró imponerse 3-1 ante Llaneros en la fecha 19.

El 'pijao' quiere hacer historia

Jugando este semestre por la liga en el Estadio Manuel Murillo Toro, el equipo ibaguereño registró un balance positivo con 7 partidos ganados, 3 empates y 3 derrotas, siendo uno de esos triunfos un 2-0 frente al Junior de Barranquilla por la fecha 6 del presente campeonato.

Deportes Tolima va por el cuarto título de su historia y el primero en condición de local, pues en sus anteriores conquistas siempre terminó celebrando en condición de visitante y contra rivales de alto renombre (contra Cali, Nacional y Millonarios).