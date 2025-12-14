En Tolima calientan la final de vuelta Vs Junior: "ya se creen campeones"

Deportes Tolima quiere sacudirse de la derrota sufrida en la final de ida de la Liga BetPlay, en la cualJunior de Barranquillase impuso con marcador de 3-0 en juego que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El equipo dirigido por Lucas González decepcionó a sus aficionados, quienes afrontaron la final con gran ilusión, teniendo en cuenta el buen rendimiento demostrado en la fase todos contra todos y en los cuadrangulares, que les permitió llegar a la cima en la tabla de la reclasificación.

Tolima no se resigna y avisa a Junior

Para el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay, programado para el martes 15 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, desde Deportes Tolima avisaron al Junior, a quienes consideran que ya están celebrando anticipadamente el título.

“Ya se creen campeones. Pero todavía nos queda un cartucho y esperamos remontarlo en casa. Sé que allá las cosas van a ser a otro precio. El que nos quiera seguir apoyando y crea en nosotros, que nos siga apoyando. Y el que no, pues, nosotros igual vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a dejar la vida en el campo”, comentó el zaguero en declaraciones dadas en zona mixta a Iván Lozano.

Angulo agregó que Junior logró la ventaja gracias al rendimiento individual de José Enamorado.

“En los primeros 45 minutos creo que Junior con un solo jugador, porque no hicieron más nada, fue un solo jugador el que nos hizo el partido, fue Enamorado”, dijo Angulo.

Finalmente, el defensor aseguró que Deportes Tolima afrontará el partido de vuelta con la ilusión y confianza de darle vuelta a la serie para lograr el título.

“No estamos contentos, obviamente no vamos a estar contentos. No hicimos lo que teníamos que hacer, las cosas no salieron bien. Pero bueno, desde el momento que salgamos de aquí, todo lo que pasó, se queda aquí. Nos vamos con la ilusión y con la confianza en nuestro juego y en nuestros compañeros. Vamos a hacer la épica el martes en Ibagué”, explicó.



