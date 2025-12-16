Este martes 16 de diciembre, Deportes Tolima y Junior cerrarán la final de la Liga BetPlay 2025-II en el estadio Manuel Murillo Toro. El conjunto pijao buscará aprovechar su localía para intentar la épica y remontar el 3-0 del juego de ida.

Junior aterriza en la final tras imponerse en Barranquilla, y luego de haber dejado en su cuadrangular a América de Cali, Atlético Nacional y Medellín. El equipo de Alfredo Arias mostró una amplia diferencia en casa y no quiere sorpresas en el último juego del año.

Tolima, por su parte, se quedó con el cuadrangular B luego de superar a Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza. El conjunto de Lucas González fue brillante en las semifinales, pero no pudo consolidar su trabajo en la primera final.

Los pijaos saben que remontar una diferencia de tres goles no es tarea sencilla, pero saben que es la oportunidad de romper la historia y poder celebrar su primer título obtenido jugando en condición de local.

Tolima vs Junior - final vuelta Liga BetPlay 2025-II: cómo VER EN VIVO HOY martes 16 de diciembre

La final de vuelta de la Liga BetPlay 2025-II se efectuará este martes 16 de diciembre a partir de las 19:30 (hora local). El evento se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)

México: 18:30

España: 02:30

06:30 p. m. ¡Alineaciones confirmadas para la final !🏆⚽️🇨🇴 Tolima 🟤🟡🎼 Cristopher Firmaría, Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Ángulo, Samuel Velásquez, Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Jersson González, Kevin Pérez, Mauricio González y Adrián Parra.

Junior 🔴⚪️🦈 Mauro Silvera, Jhomer Guerrero, Lucas Montón, Jermein Peña, Yeison Suárez, Didier Moreno, Jesús Rivas, Yimmi Chara, Bryan Castillo, José Enamorado y Guillermo Paiva.