Deportes Tolima quiere hacer historia y conquistar un épico título en la Liga BetPlayeste martes 16 de diciembre cuando reciba a Junior de Barranquilla en el partido de vuelta de la gran final del segundo semestre de 2025.

Para ganar el campeonato, el equipo ibaguereño deberá jugar un compromiso perfecto para remontar un marcador adverso de 0-3 que se registró en el encuentro de ida en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Las dudas de Lucas González en Tolima para la final de la Liga BetPlay

Para recibir a Junior y lograr la remontada en el partido de vuelta de la gran final, el director técnico de Deportes Tolima, Lucas González, deberá despejar dos dudas que podría tener para conformar la alineación titular.

La primera duda tiene que ver con la presencia o no del lateral izquierdo Junior Hernández, quien tuvo un pobre desempeño en el compromiso de ida en Barranquilla. En lugar de Hernández jugaría Samuel Velásquez.

Por otro lado, González debe definir el nombre del guardameta titular que defenderá el arco 'pijao'.

En los últimos partido el elegido ha sido el brasileño Neto Volpi, ante un problema muscular que había sufrido el uruguayo Cristopher Fiermarin, quien fue titular durante gran parte del año.

Tolima Vs Junior: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la final de la Liga BetPlay

El partido entre Deportes Tolima contra Junior por la vuelta de la gran final de la Liga BetPlay se juega este martes 16 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también contará con transmisión de LA FM y Deportes RCN.



