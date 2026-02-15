Tolima vs Once Caldas EN VIVO HOY domingo 15 de febrero- Liga BetPlay

Sigue transcurriendo de la mejor manera la séptima jornada de la Liga BetPlay en la que los protagonistas serán Deportes Tolima vs Once Caldas, dos escuadras que empezaron de manera similar la competencia. El cuadro tolimense sigue viene de cuatro partidos sin obtener victorias hasta el momento, mientras que el 'blanco blanco' viene de sumar una importante victoria ante Junior.

El equipo que comanda el Arriero Herrera llega mejor posicionado en la tabla, quedando ubicado en la quinta casilla con 10 unidades y un invicto de seis compromisos en los que no conoce la derrota, hasta el momento.

Lea también Fabián Cantillo tiene nuevo equipo en el FPC: Unión Magdalena confirmó su salida

Por el lado del estratega, Lucas González, el panorama no es alentador, ya que a lo largo de las seis fechas disputadas ha logrado sumar nueve puntos que lo dejan en el séptimo lugar tras haber sumado dos victorias, tres empates y una derrota.

Tolima vs Once Caldas: cómo VER EN VIVO HOY Liga BetPlay 15 de febrero

El partido Tolima vs Once Caldas por la séptima fecha de la Liga BetPlay se disputará este domingo 15 de febrero a partir de las 16:20 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:20

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:20

Bolivia y Venezuela: 17:20

En otras noticias: Dimayor no publicará todos los audios del VAR

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026

1️⃣ Internacional de Bogotá 14

2️⃣ Deportivo Pasto 14

3️⃣ Atlético Bucaramanga 10

4️⃣ América de Cali 10

5️⃣ Once Caldas 10

6️⃣ Atlético Nacional 9

7️⃣ Deportes Tolima 9

8️⃣ Junior 9

9️⃣ Llaneros FC 9

🔟 Águilas Doradas 8