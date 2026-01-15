Tulio Gómez confirmó decisión sobre la venta del América: "Nuestro ciclo se cumplió"

América de Cali sigue buscando alternativas para ser protagonista en la liga Betplay y los torneos internacionales de la CONMEBOL. Uno de los factores en los que ha trabajado el cuadro escarlata en los últimos años está ligado a la posible venta del equipo por parte de la familia Gómez.

Según lo revelado por Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro escarlata la venta del onceno vallecaucano es una de sus prioridades en los próximos meses. El dirigente reveló que para él y la directiva su paso en América está listo para terminar y confirmó los motivos para negar la venta al grupo CALTAC.

En diálogo con 'Zona Libre de Humo', el dueño del cuadro americano apuntó que su salida del club ya está acordada. Sin embargo, el empresario caldense recalcó que aún quedan objetivos pendientes por cumplir en América, pero que todo está ligado a la posibilidad de sumar otro título y encontrar un comprador dispuesto a hacer una inversión fuerte en el equipo.

“Nuestro ciclo en América ya se cumplió, pero lo que pasa es que vender América no es como vender un carro o una casa. Yo creo que ya hicimos lo que teníamos que hacer. Los objetivos eran sacar a América de la B, fortalecer la cantera, tener sede propia, volver a ser protagonista a nivel internacional, que es lo que nos falta. No desconocemos que nos hace falta otro título”, apuntó inicialmente el dirigente.

Seguido a ello, Tulio habló de lo que frustó el negocio con CALTAC: “Estuvimos cerca de vender al Gurpo Caltac, pero nos dio miedo porque son venezolanos y, cuando caigan Maduro y toda esa gente, empiezan a investigarlos. Ahora ha llegado gente, pero nosotros necesitamos que sea rica y poderosa para que vuelva a América un equipo grande. Queremos un fondo poderoso que invierta para pelear la Copa Libertadores. El fútbol colombiano es muy pobre”

Desde la casa americana, la idea es apostar por un comprador que pueda sostener la estructura financiera del equipo. Tulio y su familia quieren ajustar un proyecto que pueda ser bueno para la hinchada y el futuro del equipo.

Por ahora, el club sigue buscando formas de sumar patrocinadores y fortalecer su respaldo económico. El máximo accionista detalló que el club tiene un modelo de manejo donde, para mantenerse en números financieros buenos, requiere tener protagonismo a nivel internacional y mantener la presencia de la hinchada en el Pascual Guerrero.