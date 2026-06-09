“Vamos por el tricampeonato”: el aviso de Alfredo Arias tras ser campeón

La celebración del título de Junior contra Nacional en el estadio Atanasio Girardot apenas comenzaba cuando Alfredo Arias dejó claro que el nuevo campeonato no representa un punto de llegada, sino el inicio de un desafío aún mayor.

Tras conquistar la Liga BetPlay 2026-I y alcanzar el bicampeonato con el conjunto barranquillero, el entrenador uruguayo lanzó un mensaje ambicioso: “Vamos por el tricampeonato”.

Luego de superar a Atlético Nacional en la gran final, el técnico destacó el carácter y la capacidad de sacrificio de su plantel para conquistar una nueva estrella.

Tras vencer a Nacional, Arias lanzó una frase que sacude la Liga BetPlay

“No nos sobra nada. Lo primero es aclarar que ganamos este partido y el campeonato sin sobrarnos nada, pero con el esfuerzo, el coraje de estos jugadores y la calidad que tienen lo lograron”, afirmó.

Arias recordó que el equipo mostró su mejor versión en los momentos decisivos del torneo, especialmente durante las fases de eliminación directa.

“Otra vez cuando entramos a jugar ya los mata mata, el equipo se encontró. Sabíamos que era ahí cuando teníamos que apurar y apretar y el equipo lo hizo”, explicó.

El estratega también resaltó la exigencia del camino recorrido hacia el título, enfrentando rivales que consideraba entre los más complejos del campeonato.

“Fuimos a uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar a mi gusto. Yo no quería Once Caldas, yo no quería a Santa Fe, y nos tocó los dos. Altura, dos equipos difíciles y con muy buenas campañas”, comentó.

Además, valoró la importancia de haber derrotado en la final al que consideró el mejor equipo de la temporada: “Y ahora nos toca este partido contra el mejor del año. Creo que eso que estoy diciendo de la calidad de los rivales que tuvimos que enfrentar y que fuimos venciendo habla de por sí del elogio que yo le hago a mi plantel”, señaló.

Con el trofeo en las manos y la alegría del bicampeonato todavía fresca, Alfredo Arias ya fijó el próximo objetivo: mantener a Junior en la cima del fútbol colombiano y luchar por un histórico tricampeonato.