Histórica modificación para el Mundial de Clubes: ¡festeja Sudamérica!

El Mundial de Clubes podría experimentar una transformación histórica rumbo a 2029. La FIFA estudia ampliar el torneo de 32 a 48 equipos, una decisión que cambiaría el mapa competitivo y abriría la puerta a una mayor presencia sudamericana en la élite global.

Brasil, España y Marruecos han presentado su candidatura para ser la sede del Mundial para el año 2029

La transición responde a un objetivo claro: internacionalizar el certamen y equilibrar la representación de las distintas confederaciones. Hasta ahora, el protagonismo ha estado concentrado en clubes europeos, particularmente de España, Inglaterra e Italia, que monopolizan la atención mediática y buena parte de los ingresos comerciales.

Con la expansión, regiones como Sudamérica, Norte y Centroamérica, África y Asia ganarían visibilidad, lo que podría traducirse en nuevos contratos de televisión y patrocinio para sus instituciones.

La aceptación de la UEFA no fue inmediata. Gigantes del continente como Liverpool, Barcelona y Manchester United manifestaron reparos ante la posibilidad de un calendario aún más cargado. Sin embargo, tras negociaciones encabezadas por Aleksander Ceferin, se impuso la postura del “mal menor”: evitar un torneo bianual de 32 equipos que pudiera afectar la estabilidad y el prestigio de la Champions League.

La Conmebol pasaría a contar con al menos seis cupos directos para el Mundial de Clubes

El nuevo formato seguiría un criterio de representación proporcional, similar al implementado en el Mundial de selecciones de 2026. En ese escenario, la Conmebol pasaría a contar con al menos seis cupos directos y uno adicional vía repechaje. De concretarse, Sudamérica consolidaría una presencia más robusta en el máximo escaparate de clubes, reabriendo el debate sobre el equilibrio real de poder en el fútbol mundial.

