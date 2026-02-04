Cuatro equipos del FPC se frotan las manos ante la posible venta de Jhon Arias

Jhon Arias está ante una de las decisiones más importantes de su ilustre carrera como futbolista, su rendimiento lo dejan hoy en la Premier League, con en el Wolverhampton. Desafortunadamente el rendimiento del equipo lo condena, prácticamente, al descenso anticipadamente, un papel de ‘cola de león’.

Lea también América firmó nuevo contrato con jugador: oficial

La historia es diferente en Suramérica, el gigante del continente acaba de ofrecer una extraordinaria cifra porque conocen las condiciones del jugador, de los MVP en el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores con Fluminense, un papel de cola de ratón.

Wolverhampton fichó a Arias en julio de 2025 por unos 20 millones de euros: negocio a la vista

Palmeiras sacude el mercado de fichajes con una ambiciosa ofensiva por el jugador de la Selección Colombia Jhon Arias. Según informó Globo Esporte, el club paulista presentó una oferta cercana a los 25 millones de euros por el extremo colombiano, actualmente en el Wolverhampton de Inglaterra, con la intención de reforzar su plantel con una contratación de alto impacto.

La propuesta ya fue enviada de manera formal y las negociaciones avanzan aprovechando la apertura del club inglés a una eventual venta. Wolverhampton fichó a Arias en julio de 2025 por unos 20 millones de euros, vería con buenos ojos la operación desde el punto de vista financiero, ya que le permitiría obtener una ganancia en medio de un complejo panorama deportivo, que lamentablemente será difícil darle vuelta.

El equipo inglés atraviesa una crítica situación en la Premier League, donde marcha último con apenas ocho puntos y solo una victoria en 24 partidos, escenario que ha acelerado decisiones internas de reestructuración.

Desde Brasil señalan que Palmeiras busca suplir varias salidas recientes y apunta a futbolistas de jerarquía antes del cierre del registro, previsto para el 3 de marzo.

En lo deportivo, Arias suma 26 partidos con los ‘Wolves’, 17 como titular, con dos goles y una asistencia, cifras que sostienen su alto valor en el mercado. El negocio, de darse, traería dividendos a varios equipos en el fútbol profesional colombiano.

Patriotas es el equipo colombiano que más dinero recibiría ante una eventual venta por cuenta de los derechos de formación: 270 mil libras esterlinas

Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo asegura: “Por la transferencia de Jhon Arias del Wolves al Palmeiras en £ 25 millones (1 Libra esterlina es igual a 1.16 Euro). Se beneficiarían con una gran cantidad de dinero los clubes formadores colombianos: Club Llaneros FC £ 70.000; Patriotas £ 270.000; SantaFe £ 70.000; America de Cali £ 70.000.