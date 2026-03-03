Vicepresidente del Cali avisó del futuro de Gamero: “aquí no hay excusas”

El Deportivo Cali no pudo vencer de local a Fortaleza y terminó empatando 1-1 en el más reciente partido de Liga BetPlay, el equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero no termina de convencer al hincha y su rendimiento en el juego tampoco garantiza su clasificación a la siguiente ronda.

El conjunto ‘azucarero’ es actualmente noveno con 12 puntos y las críticas han llegado por su presentación ante equipos de menor categoría, como fueron las derrotas contra Jaguares, Águilas Doradas e Internacional de Bogotá.

Alto directivo del Deportivo Cali envió indirecta al técnico Gamero

El vicepresidente del equipo ‘azucarero’, Richard Lee, estuvo en el programa ‘Medio Tiempo’ de Win Sports y habló entre otras cosas de la situación actual que vive Alberto Gamero, quien ha recibido críticas de cierto sector de la hinchada por su rendimiento y que incluso piden su salida.

“Aquí no hay excusas, tenemos el plantel, hay que asumir las responsabilidades y traer resultados, la relación con el profesor Gamero es muy profesional, él sabe de los resultados que puede dar y las expectativas de la hinchada, a nadie le gusta hablar de estos temas, aquí no hay un ultimátum, pero hasta para nosotros mismos, si hacemos lo mismo en nuestros trabajos los resultados no llegarán, aquí todos somos responsables, somos un solo Cali, obviamente hay gente más cercana al juego, pero es un tema de todos”, dijo Lee.

Hay confianza en Gamero, pero no garantizan su continuidad

Richard Lee también dejó claro que algunos resultados no se han dado y que es algo que no debería presentarse por la nómina que se confeccionó para esta nueva temporada, por eso, advierte que se deben tomar decisiones si no se llegan a dar los resultados, sin dar mayores detalles, pero claramente apuntando a la continuidad de su dirección técnica.

“La nómina fue hecha con la visión de ser competitiva y ganar, no tanto para un proceso y ver cómo vamos, estamos confiados en que la tenemos y esperamos que los resultados lleguen” aseguró Lee.

“El profesor tomó una decisión demasiada valiente cuando nadie daba nada por el club, sin embargo, para nadie es una sorpresa que algunos resultados no se han dado, pero estamos confiados en que Gamero tomará las decisiones que tenga que tomar, el vino a Cali a ganar, él lo sabe y lo tiene claro, pero esto es fútbol, hay que adaptarse y hacer las cosas necesarias para que los resultados estén ahí”, añadió el alto directivo del Deportivo Cali.

