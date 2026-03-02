Logo Deportes RCN Vertical
Liga Betplay

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la novena fecha

Internacional de Bogotá sigue en la cima del campeonato.
Daniel Orlando Torres Forero
Alianza vs. América de Cali
Futbolistas de Alianza y de América de Cali // X: @AmericadeCali

Deportes Tolima y Atlético Nacional fueron los equipos encargados de protagonizar el duelo que cerraba la jornada dominical en esta fecha 9 de la presente Liga BetPlay, duelo que terminó con victoria por 1-0 para el equipo ‘pijao’, que se impuso con gol de penalti de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.

En otros resultados destacados de la fecha se dio la goleada 5-1 de Millonarios sobre Deportivo Pereira, el 3-0 de América en condición de visitante frente al cuadro de Alianza Valledupar y también el triunfo de Junior 2-0 ante Jaguares en Montería.

Lea también: [Video] Tolima aterrizó a Nacional y le ganó con lo justo en Ibagué

Liga BetPlay - tabla de posiciones tras la novena fecha

Es importante mencionar que este fin se jugó partido entre Deportivo Cali y Fortaleza, que terminó empatado 1-1, pero que correspondió a la fecha 16 de la liga, pues el correspondiente a la novena jornada entre el cuadro ‘azucarero’ y Llaneros se llevará a cabo hasta el próximo 12 de abril.

  1. Internacional de Bogotá – 18 pts (+2)
  2. Pasto – 18 pts (+2)
  3. *América – 16 pts (+9)
  4. Once Caldas – 16 pts (+6)
  5. **Atlético Nacional – 15 pts (+10)
  6. *Junior – 15 pts (+4)
  7. Tolima – 15 pts (+4)
  8. *Bucaramanga – 14 pts (+7)
  9. Deportivo Cali – 12 pts (+3)
  10. *Águilas Doradas – 12 pts (+1)
  11. Millonarios – 11 pts (+2)
  12. Fortaleza – 11 pts (-3)
  13. *Llaneros – 10 pts (+1)
  14. Santa Fe – 10 pts (-2)
  15. *Jaguares – 10 pts (-7)
  16. Medellín – 7 pts (-3)
  17. Cúcuta – 6 pts (-5)
  18. *Deportivo Pereira – 4 pts (-8)
  19. Boyacá Chicó – 4 pts (-9)
  20. *Alianza – 3 pts (-14)

*/** Cada asterisco representa la cantidad de partidos pendientes que tienen los equipos.

Más resultados de la fecha 9 en la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe ya había jugado con Fortaleza su partido de la fecha 9 días antes, el cual quedó empatado 1-1, mientras que el actual líder del campeonato, Internacional de Bogotá, firmó la paridad 0-0 ante Águilas Doradas en territorio antioqueño.

Por otro lado, Deportivo Pasto sigue sumando triunfos y esta vez por 3-2 ante Cúcuta Deportivo, mientras que Once Caldas no se quedó atrás y se impuso 3-0 a Boyacá Chicó en Manizales, y ya para terminar, Bucaramanga dio el batacazo y venció de visitante 2-1 al Medellín.

En otras noticias: doloroso debut de Colombia en la SheBelieves Cup 2026

