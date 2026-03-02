Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la novena fecha

Deportes Tolima y Atlético Nacional fueron los equipos encargados de protagonizar el duelo que cerraba la jornada dominical en esta fecha 9 de la presente Liga BetPlay, duelo que terminó con victoria por 1-0 para el equipo ‘pijao’, que se impuso con gol de penalti de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.
En otros resultados destacados de la fecha se dio la goleada 5-1 de Millonarios sobre Deportivo Pereira, el 3-0 de América en condición de visitante frente al cuadro de Alianza Valledupar y también el triunfo de Junior 2-0 ante Jaguares en Montería.
Liga BetPlay - tabla de posiciones tras la novena fecha
Es importante mencionar que este fin se jugó partido entre Deportivo Cali y Fortaleza, que terminó empatado 1-1, pero que correspondió a la fecha 16 de la liga, pues el correspondiente a la novena jornada entre el cuadro ‘azucarero’ y Llaneros se llevará a cabo hasta el próximo 12 de abril.
- Internacional de Bogotá – 18 pts (+2)
- Pasto – 18 pts (+2)
- *América – 16 pts (+9)
- Once Caldas – 16 pts (+6)
- **Atlético Nacional – 15 pts (+10)
- *Junior – 15 pts (+4)
- Tolima – 15 pts (+4)
- *Bucaramanga – 14 pts (+7)
- Deportivo Cali – 12 pts (+3)
- *Águilas Doradas – 12 pts (+1)
- Millonarios – 11 pts (+2)
- Fortaleza – 11 pts (-3)
- *Llaneros – 10 pts (+1)
- Santa Fe – 10 pts (-2)
- *Jaguares – 10 pts (-7)
- Medellín – 7 pts (-3)
- Cúcuta – 6 pts (-5)
- *Deportivo Pereira – 4 pts (-8)
- Boyacá Chicó – 4 pts (-9)
- *Alianza – 3 pts (-14)
*/** Cada asterisco representa la cantidad de partidos pendientes que tienen los equipos.
Más resultados de la fecha 9 en la Liga BetPlay
Independiente Santa Fe ya había jugado con Fortaleza su partido de la fecha 9 días antes, el cual quedó empatado 1-1, mientras que el actual líder del campeonato, Internacional de Bogotá, firmó la paridad 0-0 ante Águilas Doradas en territorio antioqueño.
Por otro lado, Deportivo Pasto sigue sumando triunfos y esta vez por 3-2 ante Cúcuta Deportivo, mientras que Once Caldas no se quedó atrás y se impuso 3-0 a Boyacá Chicó en Manizales, y ya para terminar, Bucaramanga dio el batacazo y venció de visitante 2-1 al Medellín.