Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la novena fecha

Deportes Tolima y Atlético Nacional fueron los equipos encargados de protagonizar el duelo que cerraba la jornada dominical en esta fecha 9 de la presente Liga BetPlay, duelo que terminó con victoria por 1-0 para el equipo ‘pijao’, que se impuso con gol de penalti de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.

En otros resultados destacados de la fecha se dio la goleada 5-1 de Millonarios sobre Deportivo Pereira, el 3-0 de América en condición de visitante frente al cuadro de Alianza Valledupar y también el triunfo de Junior 2-0 ante Jaguares en Montería.

Liga BetPlay - tabla de posiciones tras la novena fecha

Es importante mencionar que este fin se jugó partido entre Deportivo Cali y Fortaleza, que terminó empatado 1-1, pero que correspondió a la fecha 16 de la liga, pues el correspondiente a la novena jornada entre el cuadro ‘azucarero’ y Llaneros se llevará a cabo hasta el próximo 12 de abril.

Internacional de Bogotá – 18 pts (+2) Pasto – 18 pts (+2) *América – 16 pts (+9) Once Caldas – 16 pts (+6) **Atlético Nacional – 15 pts (+10) *Junior – 15 pts (+4) Tolima – 15 pts (+4) *Bucaramanga – 14 pts (+7) Deportivo Cali – 12 pts (+3) *Águilas Doradas – 12 pts (+1) Millonarios – 11 pts (+2) Fortaleza – 11 pts (-3) *Llaneros – 10 pts (+1) Santa Fe – 10 pts (-2) *Jaguares – 10 pts (-7) Medellín – 7 pts (-3) Cúcuta – 6 pts (-5) *Deportivo Pereira – 4 pts (-8) Boyacá Chicó – 4 pts (-9) *Alianza – 3 pts (-14)

*/** Cada asterisco representa la cantidad de partidos pendientes que tienen los equipos.

Más resultados de la fecha 9 en la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe ya había jugado con Fortaleza su partido de la fecha 9 días antes, el cual quedó empatado 1-1, mientras que el actual líder del campeonato, Internacional de Bogotá, firmó la paridad 0-0 ante Águilas Doradas en territorio antioqueño.

Por otro lado, Deportivo Pasto sigue sumando triunfos y esta vez por 3-2 ante Cúcuta Deportivo, mientras que Once Caldas no se quedó atrás y se impuso 3-0 a Boyacá Chicó en Manizales, y ya para terminar, Bucaramanga dio el batacazo y venció de visitante 2-1 al Medellín.

