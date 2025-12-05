Este jueves 4 de diciembre se llevó a cabo el complemento de la fecha 5 en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, donde uno de los partidos fue protagonizado por Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín.

El clásico paisa resultaba determinante para estos equipos, pues una derrota les representaba una eliminación anticipada, por eso, se presentó un juego fuerte y lleno de tarjetas amarillas, donde Nacional terminó siendo más efectivo en el arco contrario y se terminó llevando el triunfo por 2 a 1.

Fuerte agarrón entre Washington Aguerre y Matheus Uribe

Luego del triunfo del equipo ‘verdolaga’ (resultado que dejó eliminado al conjunto ‘poderoso de la montaña’), el arquero Washington Aguerre y el mediocampista de Nacional, Matheus Uribe, encendieron las alarmas de las autoridades al protagonizar un pleito que casi acaba en golpes.

En imágenes evidenciadas por Win Sports y también en otras que circulan por las redes sociales, se observa como el arquero uruguayo va en búsqueda del jugador de Nacional, que al parecer lo había empujado antes, un pleito que siguió en el camino a los camerinos del estadio Atanasio Girardot.

Roldán habría castigado a los protagonistas del pleito

En otros videos también se observa como el árbitro Wilmar Roldán intercede en esta situación y muestra tarjetas rojas, al parecer, tanto al arquero Aguerre como al mediocampista Matheus Uribe.

Pese a la dureza del agarrón, todo parece indicar que la situación no tuvo mayores consecuencias y los jugadores pudieron ser separados antes de generarse un pelito mayor, sin embargo, estas acciones serán revisadas por la Dimayor y seguramente habrá sanciones ejemplares que podrían incluir castigos económicos tanto a los futbolistas como a los clubes.











