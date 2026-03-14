[VIDEO] Así fue el debut de Ian Poveda con el Internacional de Bogotá: Bucaramanga mantiene el invicto

Internacional de Bogotá y Atlético Bucaramanga igualaron 0-0 en un duelo intenso por la fecha 11 de la Liga BetPlay, resultado que dejó consecuencias para el equipo capitalino, que poco a poco pierde de vista el liderato del campeonato y llegó a tres empates consecutivos.

Debut del extremo Ian Poveda con la camiseta del Inter

El partido, disputado en el Estadio Metropolitano de Techo, tuvo como una de sus principales novedades el debut del extremo Ian Poveda con la camiseta del Inter. El atacante ingresó en la segunda mitad y mostró destellos de su velocidad y desequilibrio por las bandas, aportando profundidad en los minutos finales del compromiso.

El encuentro fue equilibrado y con opciones para ambos equipos. Bucaramanga generó peligro principalmente a través del delantero argentino Luciano Pons. También lo intentó el defensor José García, que apareció en el área rival con otro remate aéreo que exigió a la defensa local.

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Sin embargo, la gran figura del partido fue el arquero venezolano Wuilker Fariñez. El guardameta del Inter respondió con solvencia en al menos cuatro oportunidades claras del equipo santandereano y fue clave para mantener el arco capitalino en cero.

El equipo dirigido por el argentino Ricardo Valiño también tuvo momentos para inquietar. Al minuto 78, el uruguayo Fabricio Sanguinetti logró definir tras un pase filtrado de Johan Caballero y parecía abrir el marcador, pero la acción fue revisada por el VAR y anulada por fuera de juego.

En los instantes finales, el debutante Poveda volvió a ser protagonista al enviar un centro preciso que encontró la cabeza de Juan Valencia, cuyo remate pasó muy cerca del palo izquierdo.

La última opción para el conjunto capitalino llegó en el tiempo añadido. El delantero Dereck Moncada tuvo una clara oportunidad dentro del área, pero no logró concretar la jugada que habría significado el triunfo.

Con el empate, Bucaramanga se mantiene invicto en la temporada y ocupa el quinto lugar con 18 puntos. Inter de Bogotá llegó a 20 unidades, cayó al cuarto puesto y dejó escapar la punta tras encadenar su tercer empate consecutivo.