Polémica en la Bundesliga: árbitro reconoce excesiva la roja a Luis Díaz

La expulsión del colombiano Luis Díaz se convirtió en uno de los momentos más polémicos del empate 1-1 entre Bayern Munich y Bayer Leverkusen por la Bundesliga. Tras el encuentro, el árbitro del partido reconoció que la decisión de mostrarle la segunda tarjeta amarilla al extremo colombiano pudo haber sido demasiado severa.

En el minuto 82 llegó la jugada que encendió la polémica: Díaz recibió la segunda amarilla

El conjunto local abrió el marcador rápidamente, al minuto 6, gracias a un remate cruzado del español Aleix García tras asistencia del delantero checo Patrik Schick. La jugada se originó luego de un error en la salida del propio Luis Díaz, quien más tarde tendría la oportunidad de reivindicarse.

A pesar del dominio territorial del Bayern, el partido cambió de rumbo en el minuto 42 con la expulsión del delantero Nicolas Jackson por una dura entrada sobre el francés Martin Terrier.

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El Bayern encontró el empate al minuto 69. Díaz apareció dentro del área para aprovechar un pase del francés Michael Olise y marcar el 1-1, firmando así su momento de redención tras el error inicial.

El duelo parecía encaminarse a un cierre equilibrado, pero en el minuto 82 llegó la jugada que encendió la polémica. Díaz recibió la segunda amarilla tras caer en el área en una acción que el árbitro interpretó como simulación, dejando a su equipo con nueve jugadores en el tramo final.

Árbitro reconoce su error con Lucho: "Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora"

En declaraciones recogidas por Sky Sports, el juez central Christian Dingert admitió que, tras revisar las imágenes del incidente, su percepción inicial cambió respecto a la jugada que terminó con la expulsión del jugador del Bayern.

“Durante el partido interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, explicó el árbitro, reconociendo que la decisión tomada en el campo pudo haber sido excesiva.

Con dos hombres menos, el Bayern se vio obligado a resistir los últimos minutos frente a un Leverkusen volcado al ataque. Incluso, en el tiempo añadido, el VAR anuló un gol de Jonas Hofmann por fuera de juego milimétrico, lo que terminó sellando el empate definitivo.