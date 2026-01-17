[Video] Cali le envió doloroso mensaje al América; así anunció al Titi Rodríguez

El Deportivo Cali se alista para lo que será su debut en esta nueva edición de la Liga BetPlay, equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero que tendrá que enfrentar a Jaguares de Córdoba en condición de visitante este domingo 18 de enero.

El conjunto ‘azucarero’ ultima detalles para lo que será el inicie de esta competencia y recientemente ha dado a conocer de manera oficial la incorporación de un delantero que el América de Cali también buscó con insistencia.

[Video] Así presentó Deportivo Cali el fichaje de ‘Titi’ Rodríguez

El centro delantero de 27 años, quien se coronó recientemente campeón de liga con el Junior de Barranquilla, decidió salir del equipo ‘tiburón’ (préstamo por un año) buscando tener más minutos y protagonismo en otro club, allí, aparecieron los dos equipos del Valle del Cauca realizando ofertas por sus servicios, sin embargo, fue el cuadro verde el que logró convencer a Rodríguez.

Ya se había reportado el acuerdo total entre las partes para la incorporación de Andrés Steven Rodríguez, sin embargo, faltaba el anuncio oficial por parte del equipo verde, que con un video en sus redes sociales mostró al delantero perdiendo su celular, pero asegurándose de tener a salvo la camiseta del Cali. “Ningún celular salió lastimado durante el rodaje, pero sí algunos equipos”, escribió el cuadro ‘azucarero en el video.

Los números y la trayectoria de Titi Rodríguez

El canterano del Deportivo Independiente Medellín que ha vestido la camiseta de clubes como Envigado, Alianza Petrolera y Junior de Barranquilla, aportó bastante en ataque para el equipo ‘tiburón’ que resultó campeón de la liga, más teniendo en cuenta sus pocas titularidades y su presencia en los minutos finales de los partidos.

Pese a su falta de continuidad en el Junior, Rodríguez anotó 12 goles con la camiseta del cuadro ‘tiburón’ en el 2025, un buen número para un jugador que por lo general estaba a la sombra de los otros delanteros del Junior, como Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez.