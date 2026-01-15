Aunque todavía no hay confirmación exacta de cuándo arrancará la Liga BetPlay Femenina se estima que el torneo podría empezar a mediados de febrero con las primeras fechas. Deportivo Cali espera defender la corona y apostar por el tricampeonato.

Vea también: Luis Díaz pone al mundo a sus pies: otra leyenda del Bayern elogió al colombiano

Sin embargo, el equipo azucarero pierde importantes fichas para afrontar la Liga BetPlay. En las cuentas del club no lo han hecho oficial, pero todo apunta a que Luisa Agudelo, arquera que suma experiencia en Selección Colombia y que ha alcanzado la gloria con dos títulos no seguirá y saldrá en busca de ir encaminando una exitosa carrera a nivel internacional.

La arquera figura en la última convocatoria de Carlos Paniagua, director técnico de la Selección Colombia Sub-20 para preparar el Sudamericano de la categoría y mientras concentrará con el combinado nacional se espera que se resuelva su futuro.

Subcampeona del mundo en 2022 con la Selección Colombia Sub-17 en la India, Luisa Agudelo tendría todo listo para saltar al exterior con apenas 18 años. La juvenil apuntaría al exterior y todo parece indicar que su futuro estaría en la competitiva liga de Estados Unidos.

EL FUTURO DE LUISA AGUDELO EN ESTADOS UNIDOS

Después del subtítulo mundialista en 2022, de ser una de las opciones en la Selección Colombia absoluta y de ganar todo con el Deportivo Cali a nivel local, Luisa Agudelo está más que lista para salir del país y cumplir el sueño de jugar en otras competencias del exterior.

Con apenas 18 años, su futuro empieza a dar de qué hablar con el interés de grandes clubes continentales. Hace unos meses, apareció la noticia de que Sporting Lisboa de Portugal, Toluca, Xolos de Tijuana de la Liga MX, Corinthians de Brasil, Levante de España y la NWSL de Estados Unidos estarían buscando a la guardameta que tiene una proyección enorme para los próximos años.

Le puede interesar: Richard Ríos da parte de tranquilidad en Colombia: Mourinho confirmó lo esperado

Sin mayor filtro de los equipos que están interesadas en Luisa Agudelo, el próximo rumbo de la arquera del Deportivo Cali estaría en Estados Unidos. Este puede ser un gran salto para la guardameta, dado que la NWSL es una de las competencias más importantes a nivel global y puede ser un trampolín para saltar a ligas europeas.

Seguramente en los próximos días, después del microciclo de la Selección Colombia Sub-20 y del Sudamericano de la categoría en Paraguay que dará inició el 4 de febrero, se conocerá oficialmente en qué equipo de Estados Unidos jugará la vallecaucana.

LAS ALTAS Y BAJAS DEL DEPORTIVO CALI PARA EL 2026

Pese a que no la han oficializado, la salida de Luisa Agudelo ya parece encaminada. La caleña no será la única que dejaría la institución. Cali emitió un comunicado que confirmaba la salida de seis jugadoras. Paola García, Kelly Caicedo, Kelly Ibargüen, Paula Montañez, Belkis Niño y Lina Arboleda no harán parte del proyecto para el 2026.

Lea también: Cali le ganaría al América un fichaje: llegaría como campeón con Junior

Por su parte, el club también confirmó dos fichajes para el 2026 con la llegada de Liz Katherine Osorio y de Karla Viancha que se sumarán después de jugar la Copa Libertadores en Independiente Santa Fe. En los próximos días se conocerán las demás bajas y altas que tendrá el equipo azucarero.