[Video] Eduardo Méndez advirtió a Repetto y confirmó tres refuerzos más para Santa Fe

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, atendió a los medios de comunicación luego de la consagración del equipo en la Superliga BetPlay, título que el conjunto cardenal consiguió el pasado miércoles tras vencer con autoridad a Junior de Barranquilla en la serie definitiva.

Visiblemente satisfecho por el logro, Méndez destacó el trabajo realizado por el plantel y el cuerpo técnico, aunque dejó claro que la obtención de la Superliga no representa un punto de llegada para el club bogotano, sino el inicio de un proyecto ambicioso para la temporada 2026.

Eduardo Méndez le envió un mensaje a Pablo Repetto

En ese contexto, el máximo dirigente de Santa Fe le envió un mensaje directo al entrenador Pablo Repetto, dejando en evidencia las altas expectativas que hay alrededor del proceso. “No nos vamos a contentar con hoy, vamos a tener varios campeonatos, esperamos el técnico nos acompañe mucho tiempo”, afirmó Méndez ante los micrófonos.

Con estas declaraciones, el presidente confirmó que el objetivo institucional es pelear por el título de la Liga BetPlay 2026-I y realizar una actuación destacada en la Copa Libertadores, competencias en las que Santa Fe pretende ser protagonista y no limitarse a lo conseguido en la Superliga.

Las palabras de Méndez también fueron interpretadas -genuinamente- como una presión hacia el cuerpo técnico, pues dejó en claro que el club espera resultados inmediatos y sostenidos, acordes con la historia y la exigencia de una institución que apunta a competir en todos los frentes.

¿Hasta cuándo tiene contrato Repetto con Santa Fe?

Cabe recordar que Pablo Repetto tiene contrato vigente con Independiente Santa Fe hasta diciembre de 2026 y que dicho vínculo no contempla cláusula de salida. Aun así, Méndez manifestó su deseo de que el entrenador permanezca por un largo periodo al frente del proyecto deportivo del Rojo.

Esta intención de continuidad, sumada a las altas metas planteadas, supone un respaldo condicionado al cumplimiento de los objetivos trazados, lo que refuerza el nivel de exigencia que tendrá el entrenador uruguayo en la presente temporada.

Más refuerzos confirmados para Santa Fe

En cuanto al mercado de fichajes, el presidente cardenal también se refirió a los movimientos que adelanta la institución. Méndez confirmó que el defensor Juan Sebastián Quintero ya tiene todo arreglado para convertirse en nuevo jugador de Santa Fe.

Finalmente, el directivo aseguró que el club sumará dos futbolistas más -aparte de Quintero- en los próximos días, con el fin de completar el listado de 25 jugadores inscritos, cerrando así la nómina con la que Independiente Santa Fe afrontará los retos locales e internacionales de 2026.