VIDEO - El palo evitó el gol de Casco en la final para Nacional

Atlético Nacional estuvo muy cerca de encontrar el premio a su insistencia en el primer tiempo de la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I. Cuando el reloj marcaba el minuto 40 y el marcador seguía igualado sin goles en el estadio Atanasio Girardot, Milton Casco protagonizó la ocasión más clara del compromiso al estrellar un balón contra el poste derecho de la portería defendida por Junior.

La jugada nació de una gran acción colectiva del conjunto dirigido por Diego Arias, que durante gran parte de la primera mitad tomó la iniciativa en busca de la remontada tras el 3-0 sufrido en Barranquilla. Andrés Sarmiento, uno de los jugadores más activos del equipo antioqueño, encontró espacios por el sector izquierdo y asistió con precisión a Casco dentro del área.

El lateral argentino controló y sacó un potente remate de pierna derecha desde el costado izquierdo del área. Cuando gran parte del Atanasio ya celebraba el primer gol de la noche, el balón se estrelló contra el poste derecho y recorrió la línea de fondo, salvando a Junior en el momento más delicado del partido.

Junior, por su parte, apostó por resistir y aprovechar los espacios al contragolpe, apoyado en la velocidad de Bryan Castrillón y Jannenson Sarmiento. Sin embargo, la oportunidad de Casco se convirtió hasta ese momento en la jugada más importante de la final.