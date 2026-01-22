Una sorpresiva noticia se conoció este jueves 22 de enero sobre el futuro del delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quien quedó como jugador libre, después de terminar su contrato con River Plate en diciembre de 2025.

En los primeros días de 2026 se informó que Borja tendría un acuerdo para convertirse en nuevo delantero de Cruz Azul de México.

Sin embargo, el fichaje del atacante nunca se hizo oficial y el futbolista colombiano ya habría aceptado una nueva oferta.

Miguel Ángel Borja tendrá nuevo equipo

En La Fm Más Fútbol se informó que la negociación entre Miguel Ángel Borja y Cruz Azul se complicó y ya estaría "volando" el plan B del delantero para continuar su carrera.









Al respecto, Eduardo Luis detalló que el nuevo equipo de Borja le servirá para "asegura la vida".

Teniendo en cuenta lo dicho en La Fm Más Fútbol se podría inferir que el atacante de 32 años habría aceptado alguna propuesta de una exótica liga.

Recorrido de Miguel Ángel Borja

Con 32 años, Miguel Ángel Borja ha tenido un importante recorrido a nivel internacional. El atacante ha vestido las camisetas de Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Junior en Colombia.

En el exterior ha jugado para Livorno de Italia, Olimpia de Argentina, Palmeiras de Brasil, Gremio de Brasil y River Plate de Brasil.