[Video] Estalló el 'Mamut': así recibieron los hinchas del Tolima la final ante Junior

El Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué conocido jocosamente como ‘Mamut’, fue testigo del gran recibimiento de los hinchas del Deportes Tolima al conjunto 'pijao', que enfrenta al Junior de Barranquilla en el duelo de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2025-II.

El equipo ‘vinotinto y oro’ afronta este compromiso como un desafío enorme, pues debe remontar un marcador en contra de 3-0 tras la dolorosa derrota sufrida en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el pasado viernes.

Los hinchas del Tolima se hicieron sentir; espectacular recibimiento en el ‘Mamut’

Los aficionados tolimenses no se mostraron decaídos tras el resultado en contra sufrido en el juego de ida, al contrario, desde el día anterior se mostró un entusiasmo generalizado de los hinchas confiando en que la remontada es posible.

Ya lo habían demostrado la noche anterior, realizando el popular ‘banderazo’ en el hotel de concentración del equipo ‘pijao’, un apoyo que siguió para este martes en el Estadio Manuel Murillo Toro, recinto que se llenó de humo con colores ‘vinotinto y oro’, además, se presentaron juegos pirotécnicos que hicieron más espectacular el recibimiento.

También hubo ‘tifos’ en el Estadio Manuel Murillo Toro

Cuando se empezó a disipar el humo, los aficionados tolimenses decoraron las graderías del estadio de la ciudad de Ibagué con los populares 'tifos', imágenes a modo de mosaico que fueron compuestas por los hinchas con cartulinas de colores, gigantescos trapos y pancartas.

El recibimiento fue espectacular y los hinchas demostraron con ese apoyo la confianza sobre su equipo, que recordemos ha terminado en el primer lugar de la Tabla de Reclasificación y gracias a eso logró cupo a la fase previa de la siguienteCopa Libertadores, esto, independientemente de perder el título frente al Junior si es que no logra la proeza de la remontada.