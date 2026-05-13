Deportes Tolima golpeó primero en el estadio Libertad y tomó ventaja en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 frente a Deportivo Pasto. El conjunto pijao encontró el camino al gol al minuto 30 gracias a una aparición efectiva de Jersson González, quien aprovechó una jugada rápida para silenciar parcialmente el escenario nariñense.

[VIDEO] Gol de Tolima en Pasto: los pijaos, rumbo a la semifinal de la Liga Betplay

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El partido arrancó con intensidad y muchas disputas en la mitad del campo. Pasto intentó presionar desde los primeros minutos, mientras Tolima apostó por transiciones rápidas y velocidad por las bandas. De hecho, la primera aproximación clara fue para el visitante al minuto 5, cuando Jersson González recibió dentro del área y sacó un remate cruzado que terminó desviándose por el costado derecho del arco.

Con el paso de los minutos, el encuentro se tornó físico y con constantes interrupciones por faltas. Sebastián Guzmán vio la tarjeta amarilla muy temprano en el compromiso y ambos equipos buscaron generar peligro mediante la pelota quieta y los centros al área.

La insistencia del Tolima tuvo recompensa al minuto 30. Jersson González volvió a aparecer por el sector derecho del área y esta vez no perdonó. El atacante definió con potencia y precisión para vencer al guardameta local y poner el 0-1 parcial, un resultado que complicaba seriamente las aspiraciones del Deportivo Pasto.

Tras el gol, el cuadro pijao manejó con mayor tranquilidad el balón y cerró espacios ante un Pasto que intentó reaccionar, la serie parcialmente va 2-0, al término del primer tiempo en el partido de vuelta.