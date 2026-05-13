James Rodríguez ya quedó oficialmente liberado por Minnesota United FC para incorporarse a la concentración de la Selección Colombia de cara a la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así lo confirmó el club estadounidense mediante un comunicado en el que expresó su respaldo al volante colombiano antes de sumarse al combinado nacional.

Minnesota United FC libera a James Rodríguez para unirse a la Selección Colombia

Según informó Minnesota United, James viajará tras disputar el compromiso de este miércoles en la noche frente a Colorado Rapids, encuentro que marcará su despedida temporal del equipo antes de enfocarse completamente en la Tricolor.

“El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, señaló la institución de la MLS en el comunicado oficial.

La noticia confirma la importancia que mantiene James Rodríguez dentro de la Selección Colombia, donde continúa siendo uno de los referentes principales tanto dentro como fuera del campo.

La icónica foto de James Rodríguez con la Bota de Oro que volvió a emocionar a los hinchas colombianos

En Minnesota United, el colombiano también ha logrado consolidarse como una de las figuras del plantel, despertando admiración entre compañeros y aficionados por su calidad técnica y compromiso en el vestuario.

En una publicación realizada en X, la cuenta oficial del Mundial destacó los seis goles que marcó el entonces jugador de la Selección Colombia durante aquella inolvidable edición, en la que el combinado nacional alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo.

La imagen compartida por FIFA muestra a James posando junto al Botín de Oro obtenido en Brasil 2014, acompañado de varios balones sobre el césped, simbolizando las anotaciones que lo llevaron a terminar como máximo goleador del campeonato. El recuerdo rápidamente generó miles de reacciones entre hinchas colombianos y fanáticos del fútbol internacional, quienes todavía consideran aquella actuación como una de las mejores exhibiciones individuales en la historia de los mundiales.