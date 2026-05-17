VIDEO - Golazo de Alfredo Morelos le da la ventaja a Nacional Vs Tolima

Alfredo Morelos se confirmó como la gran figura de Atlético Nacional al darle la ventaja al equipo 'verdolaga' frente a Deportes Tolima en el partido de ida de la ronda semifinal en la Liga BetPlay.

Así fue el gol de Alfredo Morelos para Nacional Vs Tolima

Morelos abrió el marcador en el minuto 56, gracias a una acción de balón parado. Eduard Bello se encargó de ejecutar un tiro de esquina desde el costado suroriental del estadio Manuel Murillo Toro.

Rodríguez lanzó la pelota a la mitad del área, en donde apareció Alfredo Morelos para imponer su fortaleza física para ganarle la posición al defensa de Deportes Tolima.

El atacante no tuvo ningún problema para golpear el esférico con su cabeza y mandarlo al fondo de la red para celebrar el 1-0.

Morelos, goleador

Con el gol de este sábado frente a Deportes Tolima, Alfredo Morelos se revalidó en la lucha por ser el máximo goleador de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2026.

El atacante llegó a 11 celebraciones y quedó a dos de Andrey Estupiñán, que es líder del ranking con 13 goles.