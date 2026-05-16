VIDEO - David Ospina salvó a Nacional Vs Tolima; brillantes atajadas

El experimentado guardameta David Ospina se convirtió este sábado 16 de mayo en el gran héroe de Atlético Nacional en el primer tiempo del partido contra Deportes Tolima por la semifinal de ida de la Liga BetPlay, que se llevó a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Ospina demostró toda su jerarquía y recorrido para salvar al conjunto 'verdolaga' en las opciones de peligro creadas por el cuadro 'pijao'.

Atajadas de David Ospina que salvaron a Nacional

La primera se registró en el minuto 10, después de que el extremo Kelvin Flórez sorprendiera con un desborde por la banda oriental y se hiciera un espacio para sacar un fuerte remate de derecha.

El balón tomó dirección de arco, por lo que David Ospina tuvo que exigirse para manotear la pelota y mandarla al tiro de esquina.

La segunda se registró en el minuto 28. La acción la inició Juan Pablo 'Tatay' Torres, quien encaró a un defensor de Nacional hasta lanzar un centro al segundo palo con destino de Adrián Parra.

El atacante, solo y sin marca, cabeceó el esférico con destino de arco, pero Ospina demostró gran agilidad para salvar nuevamente su pórtico.

Las intervenciones de David Ospina le sirvieron para ser la gran figura de la semifinal de ida entre Deportes Tolima contra Atlético Nacional en el primer tiempo.