La final de la Liga BetPlay II-2025 no necesitó tiempo para encenderse. Desde el primer suspiro del partido, el equipo rojiblanco dejó claro que no estaba dispuesto a especular y que su plan era golpear de inmediato. Apenas corrían cinco minutos cuando una acción individual cambió el tono del encuentro y marcó el rumbo del inicio. El estadio Metropolitano se levantó de sus asientos ante una definición que combinó atrevimiento, precisión y jerarquía, señales inequívocas de un jugador que atraviesa un momento superlativo.
Junior
VIDEO - Goles del triunfo de Junior ante Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay
Junior sacó la casta en el partido de ida de la final de la Liga Betplay 2025-2 ante Deportes Tolima.