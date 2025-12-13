VIDEO - Goles del triunfo de Junior ante Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay

La final de la Liga BetPlay II-2025 no necesitó tiempo para encenderse. Desde el primer suspiro del partido, el equipo rojiblanco dejó claro que no estaba dispuesto a especular y que su plan era golpear de inmediato. Apenas corrían cinco minutos cuando una acción individual cambió el tono del encuentro y marcó el rumbo del inicio. El estadio Metropolitano se levantó de sus asientos ante una definición que combinó atrevimiento, precisión y jerarquía, señales inequívocas de un jugador que atraviesa un momento superlativo.











