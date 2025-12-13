Alfredo Arias y Teófilo Gutiérrez se deshicieron en elogios a Junior tras la goleada a Tolima

Alfredo Arias destacó la actitud y el carácter de su equipo tras la victoria 3-0 de Junior sobre Deportes Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay 2025-II, resultado que dejó bien encaminada la serie.

El técnico uruguayo fue claro en atribuir el triunfo al plantel y no a decisiones individuales, luego de los goles de José David Enamorado (x2) y Bryan Castrillón.

Lea también VIDEO - Goles del triunfo de Junior ante Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay

“Tengo jugadores valientes. La virtud es toda de los jugadores”, afirmó Arias en rueda de prensa, resaltando la personalidad con la que Junior afrontó el partido.

El entrenador también se refirió al ambiente vivido en el Metropolitano y al respaldo de la tribuna durante los 90 minutos. “Los hinchas merecían ver ganar a su equipo”, señaló.

Sobre el desarrollo del encuentro, Arias valoró la eficacia mostrada en el primer tiempo, tramo en el que Junior resolvió el compromiso con tres anotaciones.

En cuanto a la expulsión de Sebastián Guzmán, que se dio tras una provocación de Teófilo Gutiérrez, el estratega evitó la polémica y se centró en el rendimiento colectivo.

Precisamente Teófilo también habló tras el juego y destacó el trabajo del grupo. “La virtud es de los compañeros”, dijo el experimentado delantero.

Lea también Emilio Aristizábal sale de Fortaleza: confirmado su equipo para 2026

Finalmente, el atacante elogió la manera en que Junior cerró el partido y ya puso la mira en la definición del título. “Le agradezco a los compañeros que fueron quienes cerraron el partido. La salida fue magnífica, parecía de fútbol argentino”, concluyó, pensando en la final de vuelta del martes 16 de diciembre en Ibagué.