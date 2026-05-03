VIDEO - Internacional de Bogotá complica la clasificación de Santa Fe con golazo

Independiente Santa Fe llegó a la última fecha de la Liga Betplay justo en el octavo lugar y con la obligación de ganar frente a Internacional, en el Estadio El Campín, frente a toda su gente.

La primera parte del compromiso se fue sin goles, aunque con opciones para ambas escuadras, pero justo tres minutos después de iniciar la parte complementaria apareció Inter para complicar al equipo de Pablo Repetto tras anotación de Fabricio Sanguinetti.

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El presente deportivo de Santa Fe no es el mejor de todos, ya que se "puso las pilas" en las últimas fechas de la competencia local y por eso está penando por su clasificación, obligado a ganar en la jornada 19.

El equipo de Pablo Repetto juega la última fecha en condición de local, frente a Internacional de Bogotá y con la chance de clasificar, pero la escuadra comandada por el argentino, Ricardo Valiño, le complicó las cosas.

Inter tampoco tenía su clasificación asegurada, por lo que saltó al terreno de juego en la segunda parte con una mentalidad completamente diferente y tras un contundente contrataque consiguió abrir el marcador y la victoria parcial gracias a Sanguinetti.