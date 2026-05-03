Santa Fe prende alarmas para la Libertadores: figura salió lesionado en fecha clave

Independiente Santa Fe se juega la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I en la fecha 19 que empieza a dar de qué hablar. Afortunadamente en el primer tiempo en su duelo contra Internacional de Bogotá, las cosas le estaban saliendo bien a los cardenales, pese a un empate sin goles.

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Bucaramanga, Cali, Millonarios y Medellín se fueron al descanso perdiendo y esto le daba aire a Santa Fe. Pero, más allá de este tema que le puede estar dando la clasificación a los cardenales a la siguiente fase de la Liga BetPlay, Pablo Repetto sufre nuevo dolor de cabeza con Franco Fagúndez.

El uruguayo estaba bien físicamente durante los últimos partidos con una seguidilla de varios encuentros disputados en poco tiempo siendo titular. Estuvo ante Cúcuta, Pasto y Platense en la Copa Libertadores con el detalle de que marcó en cada uno de esos compromisos. Ahora volvía a ser inicialista.

LA LESIÓN DE FRANCO FAGÚNDEZ PRENDE LAS ALARMAS

En el partido ante Platense, el plan de Pablo Repetto cambió considerablemente con el ingreso de Franco Fagúndez de titular y disputó los 90 minutos, tanto así que marcó gol en el agregado. Recibió una que otra infracción y probablemente no quedó de la mejor forma física tras el encuentro.

Franco Fagúndez arrancó como titular ante Internacional de Bogotá, pero en el entrenamiento estaba ya presentando algunas molestias físicas. Desde los primeros cinco minutos, ya se le veía incómodo, cojeando y con dificultades notables que Pablo Repetto tenía que reconocer y que debía tomar decisiones rápidas para no ponerlo en riesgo.

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De igual forma, Franco tampoco quería salir del partido y quería continuar por lo menos, durante la primera etapa. No fue posible, y Pablo Repetto empezó a mover a Nahuel Bustos y a Alexis Zapata para hacer un cambio por el uruguayo.

Fueron 43 minutos en cancha de Franco Fagúndez y no se sintió durante el tiempo que jugó. Santa Fe estaba jugando con ‘diez jugadores’, puesto que el charrúa no podía hacer grandes recorridos en el terreno de juego por las molestias que sintió y que lo privaron de continuar.

FRANCO FAGÚNDEZ NO ESTARÍA EN LA COPA LIBERTADORES

Habrá que esperar el parte médico oficial de Independiente Santa Fe que tendrá que dar a conocer lo que sucedió realmente con Franco Fagúndez,. Sin embargo, por la cercanía del juego ante Corinthians por la Copa Libertadores que será el miércoles 6 de mayo, todo parece indicar que el mediapunta no estará en la convocatoria.

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Y es que, a Franco se le vio cojeando desde los primeros minutos, aguantó 41 minutos y cuando se retiró del campo de juego se le vio tomándose el posterior con muestras de dolor y con lágrimas en su rostro. No parece nada bueno y nuevamente, Santa Fe lo perdería por un buen tiempo.

El charrúa no estaría en los últimos encuentros de Santa Fe cuando el calendario se pondrá cada vez más exigente por la posibilidad de estar en los Play-Offs si se dan los resultados y en la Copa Libertadores, en un torneo en el que de por sí no la pasan para nada bien.