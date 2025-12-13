[Video] Internacional de Bogotá presentó la primera camiseta de su historia

Este sábado 13 de diciembre se llevó a cabo la revelación de la camiseta del equipo Internacional de Bogotá, conjunto que cambió de colores, escudo y nombre para reemplazar a La Equidad, un evento que contó con el respaldo de la Alcaldía Mayor, el IDRD, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

En el Estadio Metropolitano de Techo de la capital del país (lugar que será sede del Internacional de Bogotá) se presentó la camiseta oficial del nuevo proyecto deportivo que busca atraer hinchas y transmitir una pasión que identifique a los bogotanos.

Lea también: Luis Díaz brilla en el Bayern Múnich: fue elegido mejor jugador en noviembre

En otras noticias: habrá cambios en la Liga BetPlay 2026-I

Así es la primera camiseta en la historia del Internacional de Bogotá

El jersey incorpora elementos que rinden homenaje al territorio y la identidad bogotana, adornada con los colores blanco, dorado y negro pensando en destacar los Cerros Orientales que tiene la capital del país (origen, territorio y paisaje), el Cóndor Andino (resiliencia, liderazgo y visión de altura) y la unión, fuerza y grandeza inspiradas en el mito de El Dorado.

Una camiseta diseñada por la marca Umbro que los aficionados se podrán llevar de manera gratuita si compran el abono promocionado por el club ($220.000 o $250.000), una estrategia realizada por el equipo para atraer hinchas y promulgar este nuevo equipo de la capital del país.

Los beneficios de adquirir el abono del Inter de Bogotá

Si el aficionado está interesado en adquirir la camiseta, el club sugiere que lo haga con la promoción del abono para así poder ganar grandes beneficios, donde aparece el acceso a todos los partidos locales en Techo durante el semestre en el sector Occidental Norte.

Además, obtendrán facilidades al comprar entradas para las Finales (si el equipo clasifica), acceso gratuito al programa de Beneficios del Club, descuentos con los patrocinadores del club y experiencias VIP durante los partidos en casa.