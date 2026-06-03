[VIDEO] Junior le madrugó a Nacional: Castrillón desató la locura en el Romelio con golazo

Llegó la hora de la verdad entre Junior y Atlético Nacional que definen la Liga BetPlay 2026-I. Los dirigidos por Alfredo Arias quieren repetir el título que consiguieron hace seis meses. De ser así, el entrenador uruguayo se metería en los libros de historia como el primer entrenador bicampeón del club.

Con todo esto en juego, arrancó el vibrante partido en el Estadio Romelio Martínez mientras sigue en remodelación el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Junior salió volcado al ataque con opciones de gol desde los primeros minutos contagiados de un recinto deportivo completamente lleno.

En Nacional no estuvo David Ospina y a Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo se le notó la dificultad y el nerviosismo en una final. Justo en el partido en el que necesita mayor concentración, quedó a deber con dos minutos de juego y un rebote que dio en un centro. Afortunadamente, no hubo rematador del Junior.

NUEVA INSEGURIDAD DE HARLEN CASTILLO TERMINÓ EN GOL DE JUNIOR

Sobre los cinco minutos, Junior ya le ganaba al Deportes Tolima en la final del 2025-II que terminó con la victoria barranquillera con un certero 3-0 que fue determinante para conseguir el título y adelantarlo desde la ida. Contra Nacional se repitió la historia.

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Tras los primeros siete minutos del compromiso, Bryan Castrillón aprovechó un balón que quedó suelto por la atajada de Harlen Castillo al primer remate de Cristian Barrios. Con mucha soledad y espacio, Castrillón definió y ‘Chipi Chipi’ no tuvo la reacción deseada para detener el segundo disparo que terminó en el arco.

Este gol fue un aliciente para que Junior siguiera de largo en un partido en el que Nacional no podía salir de su terreno de juego en los primeros veinte minutos de juego. La presión y la velocidad en cada jugada que pasaba por las bandas con Cristian Barrios y Bryan Castrilló tomó importancia para acercarse al arco de Harlen Castillo.

JUNIOR QUIERE EL BICAMPEONATO

Sin duda alguna, este comienzo del partido es un reflejo de lo que mencionó en la rueda de prensa previa Alfredo Arias que sentenció que, “es un gran equipo al que no le falta nada como profesionales. Hay una ciudad atrás y una región. En cada estadio hay hinchas, eso es Junior. Una ciudad que corre atrás de un equipo, toda una región. Es importantísimo. El año pasado tuvimos el estadio y lo llenamos en todas las instancias finales. Este año no lo hemos podido tener, pero el Romelio nos ha acompañado, ojalá hagamos el honor al defender esta camiseta”.

Además, es el primer técnico de Junior en jugar dos finales seguidas, sobre esto, afirmó que aprende siempre de todas las caídas y de todos los partidos que dirige, “solo aprendemos del error, cuando nos equivocamos, cuando fracasamos y he tenido muchos aprendizajes. Me ha tocado perder finales, perder el tiempo, cometer errores y ojalá tenga mucho por aprender. He perdido dos finales en penales, por eso hago que entrenen mucho los penales. Aprendí a no dejar todo a la suerte”.

EL MENSAJE A LA AFICIÓN DEL JUNIOR

En estas fases finales, la hinchada del Junior siempre responde fiel a su equipo para presenciar los juegos más importantes y necesarios para conseguir títulos o para meterse en las definiciones de los campeonatos. Sin embargo, la eliminación en Copa Libertadores y de torneos internacionales podía impactar.

Alfredo Arias en rueda de prensa sostuvo que, “somos el mejor visitante del campeonato y esto no pasaba desde hace mucho tiempo. Que tengan fe. Los hinchas viven de la esperanza. En cada país hay veinte equipos y cada año hay 19 equipos que no salen campeones. Si es por eso, muchos estadios estarían vacíos. Si un equipo como el nuestro juega dos finales, creo que el hincha está feliz. Les pido que disfruten sin violencia y con respeto. Ese es el mensaje”.