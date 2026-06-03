[VIDEO] Teo prendió el ambiente en Junior vs Nacional: el baile que contagió al vestuario

Llegó la hora de la verdad en la Liga BetPlay 2026-I con la final entre Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional. La historia arrancará en el Estadio Romelio Martínez por la remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y finalizará en el Estadio Atanasio Girardot.

Junior es el segundo equipo de la reclasificación y se ganó la oportunidad de volver a ganar un título seis meses después a la undécima estrella. Los dirigidos por Alfredo Arias dejaron a Once Caldas y a Santa Fe en los cuartos de final y semifinal para medirse con Nacional, el líder indiscutible de la fase regular y primer reclasificado con amplia ventaja.

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Teófilo Gutiérrez, uno de los jugadores más importantes en la historia del Junior y un referente actual llegó con alegría y con el ritmo del baile para animar a sus compañeros y prender la fiesta en el vestuario en medio de uno de los últimos partidos que tendrá a Teo como protagonista.

EL BAILE DE TEÓFILO GUTIÉRREZ EN EL VESTUARIO

Las cámaras mostraban la manera cómo llegaban los jugadores de Junior al vestuario del Estadio Romelio Martínez. Teófilo Gutiérrez fue uno de los últimos en entrar al camerino y lo acompañaba una sensación de celebración, de querer bailar por la alegría incontrolable que es estar en una nueva final.

Teófilo Gutiérrez tiene la chance de seguir aumentando su figura con el Junior de Barranquilla y con la posibilidad de ganar otro trofeo con la institución de sus amores, tal vez en el último año del ex River Plate, Racing de Avellaneda, Rosario Central, entre otros.

Tal vez por esa sensación fue uno de los primeros en contagiar a sus compañeros en el vestuario con la alegría del baile que hizo que quienes estaba a su lado, también bailaran a su ritmo. Un camerino lleno de emoción e ilusión con todo lo que está en juego para Alfredo Arias y sus dirigidos en esta final de la Liga BetPlay.

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Aunque no será titular, Teófilo Gutiérrez tendrá la oportunidad de ser uno de los héroes en esta final. Seguramente entrará en el complemento y podría influir bastante en el marcador, así como lo hizo en la serie frente a Independiente Santa Fe marcando el último penal.

Su alegría no dejará de estar en el juniorismo en cada partido y así lo demostró con su llegada al vestuario. Es como si sus compañeros ya supieran que va a haber fiesta cuando se acerca al camerino. Ya lo estaban esperando y el efecto fue inmediato: entró y todos se contagiaron de la euforia y de la alegría.

ALINEACIÓN DEL JUNIOR VS NACIONAL

Para este compromiso, Alfredo Arias saldrá con lo mejor de su nómina. No se guardará nada desde el arranque proponiendo en los primeros minutos con ese picante de su mejor onceno. Teniendo en cuenta que no podrán tener a Yimmi Chará, el club salió con mucha velocidad por las bandas con Bryan Castrillón y Cristian Barrios.

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Alfredo Arias sacó lo mejor de su nómina. En el arco estará Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Zidane Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel, Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Luis Muriel.