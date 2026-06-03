VIDEO - Muriel le rompió el arco a Nacional para el segundo gol de Junior

Junior de Barranquilla hace respetar su casa en la final contra Atlético Nacional desde el primer momento y consiguió irse arriba en el marcador gracias a la anotación de Brayan Castrillón a tan solo seis minutos de haberse dado el pitazo inicial.

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Sin embargo la fiesta no se detuvo ahí y Luis Fernando Muriel le volvió a dar a los hinchas un nuevo motivo para seguir celebrando tras un certero remate de pierna derecha para romperle el arco a 'Chipi Chipi' Castillo sobre el minuto 35.

Muriel pone el segundo para Junior en la final de la Liga Betplay

La final parecía que estaba inclinada para Atlético Nacional aunque comenzara auspiciando en condición de visitante, ya que el equipo de Diego Arias no venía con tanta carga deportiva debido a que no había tenido participación en competencia internacional.

Sin embargo, la escuadra comandada por Alfredo Arias, a pesar de haber llegado de manera sufrida hasta esta instancia, demostró porque está en la gran final de la Liga Betplay al hacer respetar su casa desde los primeros momentos.

Brayan Castrillón fue el primero en darle un respiro a los hinchas del conjunto 'tiburón' al abrir el marcador sobre los 7 minutos.

Aunque Luis Fernando Muriel, el máximo artillero del equipo en esta edición de la Liga Betplay, también se tenía que hacer presente y logró convertir el segundo gol gracias a la asistencia de Guerrero.

¿Cuándo es la final de vuelta de la Liga Betplay entre Junior y Nacional?

Se jugaron los primeros 90 minutos de la final de la Liga Betplay entre Junior y Nacional y, a pesar del resultado que se dio en el Romelio Martínez, todavía queda un partido completo en donde podría pasar de todo.

Falta el compromiso que se llevará en el Estadio Atanasio Girardot, donde el 'verde paisa' espera hacer respetar su casa como lo hizo en el transcurso de todo el torneo e internar darle l