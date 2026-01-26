[Video] Presidente de Nacional puso en duda la continuidad de David Ospina

Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, se refirió a la continuidad de David Ospina en el club, tema que ha generado expectativa entre los hinchas verdolagas de cara al futuro del experimentado guardameta tras el Mundial de 2026.

En diálogo con Win Sports, una de las periodistas le preguntó directamente al directivo sobre si el arquero seguirá vinculado a Nacional una vez finalizada la Copa del Mundo, teniendo en cuenta la trayectoria, la edad y el momento que atraviesa el jugador.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: así va la tabla de posiciones luego de la segunda fecha

¿David Ospina seguirá en Atlético Nacional?

Entre risas, Arango Botero evitó dar una respuesta concluyente, pero dejó un mensaje claro. “Habrá que preguntarle a David”, señaló el presidente del club, una frase que fue interpretada como una señal de apertura para que el portero continúe en la institución antioqueña.

El dirigente aprovechó para destacar el valor humano y deportivo de Ospina dentro del proyecto actual. “Lo queremos, le agradecemos y lo valoramos muchísimo”, expresó, resaltando la importancia del arquero no solo dentro del campo, sino también en el vestuario.

Arango Botero fue más allá y aseguró que el regreso de Ospina al club ha superado incluso las expectativas iniciales. “Con él ha salido todo mejor de lo que soñamos”, comentó, haciendo referencia al impacto positivo que ha tenido desde su retorno tras una extensa carrera en el fútbol internacional.

Cabe recordar que David Ospina es un nombre que suena con fuerza para integrar la nómina de la Selección Colombia en el Mundial de 2026, donde podría ser convocado como tercer arquero.

Estadísticas de David Ospina en su segunda etapa con Atlético Nacional

Desde su regreso a Atlético Nacional, el guardameta ha disputado 63 partidos oficiales, consolidándose nuevamente como una de las figuras del equipo y aportando liderazgo en momentos clave, tanto a nivel local como en instancias definitivas.

En cuanto a logros colectivos, Ospina ha sido protagonista en la obtención de cuatro títulos desde su retorno: dos Copas Colombia, una Liga BetPlay y una Superliga, palmarés que reafirma su peso histórico dentro del club.

Por ahora, el futuro del arquero seguirá siendo tema de conversación, pero las palabras del presidente dejan claro que en Atlético Nacional existe el deseo de que David Ospina continúe ligado a la institución, siempre y cuando así lo decida el propio jugador.