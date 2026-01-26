Liga BetPlay 2026-I: así va la tabla de posiciones luego de la segunda fecha

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 deja varias lecturas tras el cierre parcial de la segunda fecha, que aún no se completa debido al partido aplazado entre Atlético Nacional y Jaguares. Dicho compromiso tuvo que ser reprogramado, ya que el estadio Atanasio Girardot no alcanzó a ser entregado a tiempo luego de la realización de un concierto.

En lo estrictamente futbolístico, la jornada dejó resultados determinantes en la parte alta. Tolima venció 2-0 a Alianza FC, América hizo lo propio 1-0 ante Boyacá Chicó y Pasto sumó otra victoria al imponerse 2-1 frente a Águilas Doradas. En consecuencia, los Pjaos, los Diablos y los Volcánicos son los únicos equipos que marchan con puntaje perfecto tras dos presentaciones.

En la zona media de la tabla se mantiene una paridad marcada. Empates como el 0-0 entre Pereira y Fortaleza, el 1-1 entre Llaneros y Bucaramanga, y el 1-1 entre Once Caldas y Santa Fe reflejan un campeonato todavía muy apretado, con varios equipos separados por una mínima diferencia y con posibilidades abiertas de escalar posiciones en la próxima fecha.

Por su parte, Deportivo Cali logró un triunfo clave al derrotar 3-1 a Medellín, resultado que le permite acomodarse en la mitad alta de la clasificación, mientras que Internacional de Bogotá celebró su victoria 2-1 sobre Cúcuta, sumando puntos importantes en su objetivo de mantenerse lejos de los puestos de descenso desde el inicio del torneo.

En contraste, cinco equipos continúan sin conocer la victoria ni sumar puntos: Cúcuta Deportivo, Millonarios, Medellín, Alianza FC y Boyacá Chicó. Especial atención generan los casos de Millonarios y Medellín, clubes tradicionales que han tenido un arranque complejo y que ya empiezan a sentir la presión de los resultados en este inicio de campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 2

1. Tolima – 6 pts – (+4)

2. América – 6 pts – (+4)

3. Pasto – 6 pts – (+2)

4. Llaneros – 4 pts – (+2)

5. Once Caldas – 4 pts – (+1)

6. Bucaramanga – 4 pts – (+1)

7. Fortaleza – 4 pts – (+1)

8. Nacional – 3 pts – (+4)

9. Cali – 3 pts – (+1)

10. Jaguares – 3 pts – (+1)

11. Junior – 3 pts – (-1)

12. Internacional de Bogotá – 3 pts – (-2)

13. Santa Fe – 2 pts – (0)

14. Águilas Doradas – 1 pt – (-1)

15. Pereira – 1 pt – (-2)

16. Cúcuta – 0 pts – (-2)

17. Millonarios – 0 pts – (-2)

18. Medellín – 0 pts – (-3)

19. Alianza – 0 pts – (-3)

20. Boyacá Chicó – 0 pts – (-5)

La tercera fecha de la Liga BetPlay se disputará entre semana, comenzando el martes 27 de enero y cerrando el jueves 28, en una jornada que podría empezar a marcar tendencias más claras en la tabla.

¿Por qué está postergado Junior vs Nacional?

Cabe señalar que el partido entre Junior y Atlético Nacional también fue postergado, debido a que el conjunto verdolaga afrontará el amistoso internacional ante Inter Miami el sábado 31 de enero.