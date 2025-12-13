[VIDEO] Junior arranca la fiesta en Barranquilla: espectacular recibimiento ante Tolima

La final de la Liga BetPlay 2025-2 y las emociones se vivirán hasta el último momento, en donde justamente los protagonistas para definir este nuevo título serán Junior o Tolima, quienes iniciarán la búsqueda el título en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Junior ha tenido un inicio de temporada 2025 bastante irregular, se quedó sin la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana al quedar eliminado en la fase previa, sufrió en el final del "todos contra todos" de la Liga BetPlay, pero logró su clasificación a los cuadrangulares y ahora sueña con el título.

[VIDEO] Junior hacen respetar El Metropolitano en la final ante Tolima

El cuadro 'tiburón' comienza auspiciando como local frente a un difícil rival como lo es el 'cuadro pijao', el cual sorprendió de gran manera en los cuadrangulares finales al clasificar con un sólido invicto de seis compromisos sin conocer la derrota.

Con un lleno total en el 'estadio de la arenosa' con más de 40.000 espectadores, los hinchas santafereños armaron una auténtica fiesta de principio a fin, desde que el equipo llegó en el bus al estadio hasta el momento en el que salieron los jugadores al terreno de juego, en donde ya los dejaron con un sentido mensaje con show de pirotecnia.

¿Cuándo se jugará la final de vuelta de la Liga BetPlay?

La gran final de vuelta se disputará el martes 16 de diciembre a las 6:00 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Será una serie muy esperada entre dos históricos del fútbol colombiano, que definirán al segundo campeón del año..