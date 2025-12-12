Nacional, América y Millonarios sacuden el mercado de fichajes: figuras en carpeta

El mercado de fichajes de cara al inicio de la temporada 2026 está más activo que nunca. En este contexto, Nacional, América y Millonarios son los principales interesados en mejorar sus nóminas tras un año de poco protagonismo a nivel local e internacional.

Lea también Nacional repatriaría a un jugador colombiano que es figura en Europa

Atlético Nacional mantiene la atención dividida entre su disputa por la Copa BetPlay y la planificación deportiva del próximo año. El conjunto verdolaga es consciente de que conservar a referentes como Camilo Cándido o Alfredo Morelos será complejo, razón por la que ya estudia alternativas para sostener un plantel equilibrado.

Entre los candidatos a reforzar la plantilla se mencionan figuras como Santiago Arias, Chicho Arango y el experimentado Luis Fernando Muriel, quien podría aportar jerarquía y definición en la zona ofensiva. Todo esto segñun las informaciones del periodista especializado Julián Capera.

La estrategia de Nacional no se limita a reemplazar posibles bajas; también responde a una visión de largo plazo orientada a fortalecer su presencia en torneos internacionales. La mezcla de juventud, talento y futbolistas de trayectoria será clave para mantener la competitividad en un entorno donde cada detalle puede marcar diferencia.

En otras noticias

A la par, en Cali, el América se mueve con determinación en busca de un goleador que potencie su estructura ofensiva. Su principal objetivo es Luciano Pons, pieza clave del Atlético Bucaramanga, a quien los rojos le habrían ofrecido un aumento considerable en sus ingresos. Desde la institución caleña recalcaron que “no hay nada cerrado”, aunque el interés es evidente y el delantero encaja perfectamente en el estilo que pretende el cuerpo técnico.

Por otro lado, la portería también es tema de análisis para los escarlatas. Aunque el nombre de Aldair Quintana ha sonado con insistencia, la dirigencia evalúa contratar un guardameta que brinde seguridad y liderazgo desde el fondo ante la posible marcha de Jorge Soto. Esta doble apuesta, potenciar el ataque y reforzar el arco apunta a consolidar un proyecto competitivo que recupere el protagonismo histórico de la institución.

Desde la capital del país, el proceso de ajustes en Millonarios ha tomado fuerza con decisiones importantes. La salida de jugadores como Nicolás Giraldo y Santiago Giordana refleja una estrategia orientada a liberar espacio salarial para nuevos refuerzos. A esto se suma la partida confirmada de Juan Pablo Vargas al balompié mexicano, una transferencia que obliga al club embajador a reforzar su línea defensiva y reorganizar su columna vertebral.

De esta manera, la dirigencia azul analiza alternativas capaces de aportar experiencia y dinamismo. Dentro de los opcionados aparece Rodrigo Ureña, volante con recorrido internacional y pasado exitoso en el campeonato local. Junto a él se mencionan futbolistas como Julián Angulo, Sebastián Valencia y el versátil Emerson Batalla, tres nombres que podrían revitalizar el ataque capitalino.

Sin embargo, las expectativas también pasan por ver que pasará con jugadores como Marino Hinestroza, que figuran entre los más valorados del país y puede dejar el cuadro verde. Sumado a ello, los rojos están atentos para ver que sucederá con el futuro de Duván Vergara y su continuidad en Racing de Avellaneda.

Lea también América ya tendría en su radar a su nuevo arquero para 2026; juega en el extranjero

Con cada negociación, se perfila una temporada vibrante en la que los hinchas esperan ver caras nuevas, proyectos consolidados y un espectáculo a la altura de la pasión que mueven los tres equipos más grandes del fútbol colombiano.