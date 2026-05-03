VIDEO - Santa Fe se vuelve a meter a los 8 con golazo de Hugo Rodallega y el Turro Olivera

Independiente Santa Fe vuelve a dar de qué hablar en la jornada decisiva de la Liga Betplay, ya que llegó dentro de los 8 mejores y, a pesar de haber sufrido por un par de minutos ante Internacional de Bogotá, se mantiene en la lucha por los cuartos de final gracias a Hugo Rodallega y Emanuel Olivera.

El delantero de 40 años anotó su séptimo gol con el cuadro 'cardenal' y lo hizo desde el punto penal en el encuentro que se encuentra parcialmente 1-1 en el Estadio El Campín y con ambas escuadras bogotanas clasificando.

Lea también Santa Fe prende alarmas para la Libertadores: figura salió lesionado en fecha clave

Hugo Rodallega anota golazo y mete a Santa Fe a los 8

Santa Fe comenzó sufriendo en el Estadio El Campín durante la fecha 19, ya que en el encuentro ante Internacional de Bogotá no se pudo sacar diferencias durante los primeros 45 minutos.

El golpe duro llegó sobre los tres minutos de haber comenzado la parte complementaria, ya que el cuadro visitante se fue arriba en el marcador con anotación de Sanguinetti.

Sin embargo el equipo de Repetto reaccionó rápidamente y consiguió la chance de empatar sobre el minuto 70 gracias a Hugo Rodallega, quien se encargó de anotar desde el punto penal.

Sin embargo, este tanto del veterano y capitán del club santafereño fue la puerta a una lluvia de goles que se desencadenaría en El Campín, ya que después lo siguió el 'Turro' Olivera con un golazo de cabeza.

Así se jugarán los playoffs de la Liga Betplay

Esta fase de Play-Offs no es para nada ajeno a la historia de la Liga BetPlay, pues, en anteriores ediciones se ha presentado este sistema en el campeonato. El primero y el segundo clasificado quedarán sembrados en las llaves A y D, mientras que los demás seis equipos se sortearán para componer las series B y C, además de definir el rival de los primeros dos del todos contra todos.

La fase de eliminación directa tendrá los cuartos de final como el punto de partida, luego las semifinales y la final para pelear por el título del primer semestre. Nacional y Deportivo Pasto esperarían por conocer a sus primeros rivales en cuartos de final para definir en condición de local.