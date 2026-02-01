[Video] Terrible goleada en la Liga BetPlay: victoria 5-0 en esta fecha 4

El Estadio Américo Montanini fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por el Atlético Bucaramanga y Alianza de Valledupar, duelo correspondiente a la fecha 4 de la presente Liga BetPlay.

El equipo dirigido por el técnico Leonel Álvarez, que recientemente sumó al delantero Emerson Batalla (el jugador mejor tasado de todo el fútbol colombiano con un precio de 3 millones de euros) buscaba su segundo triunfo en esta edición de la liga local.

Terrible goleada del Atlético Bucaramanga sobre Alianza Valledupar

El equipo que el año pasado tuvo participación aceptable en la Copa Libertadores y que para este 2026 quiere seguir siendo protagonista, venía de dos empates consecutivos (ante Cúcuta y Llaneros) obtuvo un sólido triunfo sólido en su estadio.

Los grandes referentes del conjunto ‘auriverde’ se reportaron en el marcador, Fabián Sambueza, Luciano Pons, Kevin Londoño, el nuevo fichaje Emerson Batalla y también Juan Mosquera anotaron para el 5-0 final, la victoria más abultada que de momento tiene la competencia, recordando que Nacional le había ganado 4-0 a Boyacá Chicó en la primera fecha.

¿Cómo va Bucaramanga en la Liga BetPlay 2026-I?

Una goleada que sin duda pone al Bucaramanga en el radar de los equipos para tener en cuenta en esta Liga BetPlay, sobre todo porque sigue invicto en el certamen (2 triunfos y 2 empates) y se ubica de momento en la segunda posición del torneo con 8 puntos, a solo uno del Deportivo Pasto, que juega más tarde contra el Cali de Alberto Gamero.

El próximo partido del conjunto ‘Leopardo’ será el próximo viernes 6 de febrero contra el Deportivo Pasto, duelo por la fecha 5 de la liga local que se jugará en la capital del Nariño a partir de las 6:20 de la tarde.

