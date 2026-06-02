William Tesillo anticipa la final contra Junior: “Hay que salir con el cuchillo entre los dientes”

Atlético Nacional ultima detalles para afrontar la final de ida de la Liga BetPlay frente a Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez. En la antesala del compromiso, uno de los hombres con mayor recorrido en el plantel verdolaga, William Tesillo, habló sobre la importancia de la experiencia en este tipo de encuentros y el papel que deben asumir los líderes del equipo.

El defensor destacó que una de sus principales responsabilidades es transmitir tranquilidad a sus compañeros en una instancia que suele estar cargada de presión y expectativas.

“Bueno intento transmitirle desde mi experiencia al grupo la tranquilidad. Creo que eso también es un grupo muy maduro, creo que hay grandes líderes también dentro del equipo”, afirmó el jugador.

Referente de Nacional envía mensaje antes de la final: “Somos un grupo maduro acostumbrado a estos partidos”

Tesillo resaltó que Nacional cuenta con varios futbolistas acostumbrados a disputar partidos decisivos, situación que considera una fortaleza para encarar la serie por el título. Además, recordó la presencia de referentes dentro del vestuario que aportan liderazgo y jerarquía.

“David, que no está con nosotros porque está con la Selección, es el capitán número uno y después estamos Edwin y Mateus. Búfalo, Chipi, hay muchos que han jugado muchas finales también. Entonces creo que es un grupo muy maduro, entre comillas acostumbrado a jugar este tipo de partidos”, explicó.

Sin embargo, el experimentado defensor dejó claro que ninguna final se parece a otra y que el rival exigirá el máximo nivel del conjunto antioqueño: “Vamos a enfrentar un gran rival. Desde mi experiencia aportar al grupo la tranquilidad y el saber que las finales hay que salir con el cuchillo entre los dientes, como se dice por ahí”, señaló.

Sobre el desgaste físico que pueden acumular algunos jugadores por la seguidilla de compromisos, Tesillo aseguró que Nacional está enfocado únicamente en su propio rendimiento y no en las circunstancias del adversario.

“Nosotros pensamos en nosotros, en lo que somos capaces de hacer, independientemente del otro rival, de pronto cuántos partidos juega o no”, comentó.

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El defensor también recordó que una final se define en 180 minutos y que la concentración será determinante para inclinar la balanza: “Pienso también que las finales son distintas, la final es otra cosa. Son partidos de 180 minutos, dos partidos en los que hay que estar concentrados independientemente del cansancio que traigas o no”, manifestó.

Finalmente, Tesillo insistió en que la fórmula de Nacional pasa por mantener la humildad y la confianza en el trabajo realizado durante el semestre.

“Nosotros trabajamos tranquilamente, con humildad, sabiendo también lo que podemos hacer en campo, lo que somos capaces de realizar. Como dijo el profe, con humildad, vamos partido a partido”, concluyó.