Ya es oficial: Cali confirmó a su primer gran fichaje para el 2026

El mercado del fútbol colombiano empieza a moverse con fuerza y Deportivo Cali dio uno de los primeros golpes sobre la mesa. En la noche de este martes se confirmó el regreso de Juan Ignacio Dinenno a la Liga BetPlay, en una noticia que rápidamente despertó ilusión entre los hinchas ‘azucareros’.

Tras finalizar su contrato con São Paulo de Brasil, el delantero argentino vuelve al FPC para ponerse nuevamente la camiseta del Cali, club en el que dejó una gran huella y al que regresa con la misión de ser protagonista en 2026.

El anuncio oficial y el impacto del fichaje

Deportivo Cali presentó a Dinenno a través de un emotivo video en sus redes sociales, apelando al recuerdo de su primera etapa y al vínculo que construyó con la afición. El atacante fue mostrado como uno de los refuerzos estelares para el nuevo proyecto deportivo, que apunta a competir por la undécima estrella del club.

La llegada del argentino es considerada uno de los fichajes más importantes del mercado colombiano de cara al próximo año. Su experiencia internacional y su probado olfato goleador lo convierten en una pieza clave para reforzar un ataque que busca recuperar contundencia.

Un regreso con objetivos claros en Palmaseca

Juan Dinenno regresa a Palmaseca con un rol protagónico dentro del equipo que ahora dirige Alberto Gamero. El delantero no solo aportará goles, sino también liderazgo y experiencia en un plantel que necesita referentes para volver a los primeros planos del fútbol colombiano.

La afición del Cali celebra el regreso de un jugador que dejó huella y que ahora tendrá una nueva oportunidad de escribir historia con el verdiblanco. Con su fichaje, el club manda un mensaje claro, quiere volver a competir en grande en la Liga BetPlay 2026.