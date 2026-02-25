¡Ya es oficial! Independiente Santa Fe presentó su nuevo delantero

Santa Fe sigue sumando incorporaciones, pensando en el doble torneo que dentro de poco comienza para el equipo bogotano. Pablo Repetto esperaba por un delantero, con su aprobación, el argentino fue presentado oficialmente en el cuadro cardenal.

Previo al partido contra Atlético Nacional, Santa Fe presentó a su reciente incorporación

Santa Fe logró moverse en el mercado pensando en la competencia internacional, los bogotanos trajeron jugadores pensando en la Copa Libertadores: Helibelton Palacios, Franco Fagúndez, Luis Palacios, Nahuel Bustos, Edwin Mosquera, Juan Sebastián Quintero, Jáder Obrian, aún no oficializado, y hace unas horas Maximiliano Lovera.

El duelo entre estas dos escuadras, Santa Fe y Atlético Nacional, debió ser movido por inconvenientes con el escenario deportivo, con el Estadio El Campín en un mejor estado este miércoles se disputa el partido correspondiente a la quinta jornada.

En la lista de convocados por Repetto se destaca a Juan Sebastián Quintero, defensor central de 30 años que fue fichado este semestre y que no había sido tenido en cuenta, viene de jugar en el Deportivo Pereira y podría debutar con el ‘León’ este miércoles. Regresan Jeison Angulo y Kilian Toscano, además de la recuperación de Jhojan Torres.

El equipo antioqueño tendría su nómina de gala, esperando darle rodaje a sus jugadores antes del crucial encuentro contra Millonarios por Sudamericana la próxima semana, contra Tolima podría hacer un mix. Para el duelo en El Campín se confirmaron más de 20 mil personas.

Trayectoria de Maximiliano Lovera: oficialmente, nuevo jugador de Santa Fe

El delantero argentino surgió en las divisiones menores de Rosario Central y debutó en el equipo ‘Canalla’ en mayo de 2016, donde alcanzó a jugar alrededor de 8 temporadas en dos épocas distintas.

Palmarés de Maxi Lovera, reciente incorporación de Independiente Santa Fe

Pese a la corta edad del delantero argentino, el extremo ya cuenta con varios títulos jugando en varios de los clubes a los que ha representado, incluyendo tres títulos con Rosario Central (Copa Argentina, Copa de la Liga y un torneo de Primera División en 2025), dos con Olympiacos (Copa de Grecia y Superliga de Grecia) y uno con el Omonia Nicosia (Copa de Chipre).