Colombia, por la SheBelieves Cup: Marsiglia analizó los rivales de la Selección

La Selección Colombia Femenina compite en la SheBelieves Cup y se consolida como una cita clave en el calendario de Angelo Marsiglia. El equipo viajó a Estados Unidos para afrontar los compromisos de este prestigioso campeonato internacional.

Canadá, Estados Unidos y Argentina son los equipos con los que la Selección tendrá que verse desde este domingo uno de marzo, el siete concluirá la fase de grupos enfrentando al seleccionado local.

En rueda de prensa el Seleccionador habló de varios aspectos, Ángelo Marsiglia destacó el campeonato: “Es importante que un torneo que realiza Estados Unidos, una de las grandes potencias del fútbol femenino, tenga presente siempre a Colombia”.

Ángelo Marssiglia, DT de la Selección Colombia: "Es la segunda vez, vamos con toda la ilusión de hacer una gran presentación"

No es el debut del equipo en el campeonato: “Es la segunda vez, vamos con toda la ilusión de hacer una gran presentación, de competir al alto nivel como es este torneo y esperamos que esto sirva como preparación para lo que se viene de la fecha FIFA de abril, que es muy importante para nosotros”.

El entrenador habló de la posibilidad de conseguir un título: “Lo hemos tomado como un simulacro de competencia cuando tú haces un simulacro, vas con las mismas intenciones de lo que es la competencia real, o sea que vamos a competir y vamos a tratar de sacar todos los partidos con victoria para Colombia, así que vamos por el título también”.

La convocatoria de la Selección Colombia genera expectativas, la renovación es un ‘problema’ del entrenador: “yo pienso que lo más importante en este rol es no tener las cosas fáciles, no tener un once ya calcado que todo el mundo conozca, no tener las 23 horas de siempre, sino que, como tú dices, tener dolores de cabeza, pensar cada vez, bueno, está en un buen nivel en su club y está marcando la diferencia, me sirve la quiero mirar, porque siempre lo he dicho, una cosa es estar en el club y otra cosa representar la Selección”.

Colombia enfrentará en su debut a Canadá, el equipo de Marsiglia tiene un duro rival este domingo uno de marzo, a las 2:00 p. m. Hora Colombia: “Hemos visto o hemos hecho mucho video análisis de los rivales que vamos a encontrar, Canadá, pues obviamente es una de las potencias, campeona de juegos olímpicos en su momento. Vamos a tratarlo con mucho respeto, pero algo que hemos querido hacer, que también lo reiteraban en muchas ocasiones es, si nosotros queremos en algún momento como lo decía la compañera, poder ganar un título a nivel internacional, un título importante para esta generación, para nuestro fútbol femenino, es poder competir mano a mano con nuestros rivales”.

Canadá, Argentina y Estados Unidos, los rivales de Colombia en la Shebelieves Cup

La mentalidad de ser protagonistas es un objetivo para el campeonato: “No es ir a meternos atrás, es ir salir a proponer, salir a poderle quitar la pelota adelante, que me imagino que ustedes lo han visto en todos los torneos que hemos jugado tanto en los olímpicos, tanto en la última Copa América, ya entonces es ir a jugar de igual a igual con estas grandes potencias”.

Finalmente, el entrenador de la Selección terminó de analizar el grupo: “Argentina es un rival que ya hemos enfrentado acá en muchas ocasiones, lo que ha sido la Copa América pasada, la anterior Copa América en 2022 también lo enfrentamos a un gran nivel de mucha jerarquía muy competitivo, muy aguerrido”.

Colombia, cierra la fase de grupos el domingo 7 de marzo: “Estados Unidos, pues es Estados Unidos es un rival que en estos momentos es el segundo en ránking FIFA del mundo y pues vamos a enfrentarlo, vuelvo y te digo con mucho respeto, sí, pero también respetando nuestro valor, nuestro trabajo y es ir a proponer allá en cancha de ellos”.

Marzo 1

Canadá vs. Colombia

Hora: 2:00 p.m. (hora COL)

Estadio: GEODIS Park Nashville, Tenn.

Marzo 4

Argentina vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m. (hora COL)

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio

Marzo 7

USA vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m. (hora COL)

Estadio: Sports Illustrated Stadium Harrison, N.J.